Nöbetçi Eczaneler Küçükçekmece
Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 30 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane İstanbul nöbetçi eczane İstanbul Küçükçekmece30 Ağustos 2018 Perşembe 18:55
Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 30 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane İstanbul nöbetçi eczane İstanbul Küçükçekmece
MAVİ BULUT ECZANESİ
Tel: 0-212-624 5087
Tarif: Bİm Marketi geçince
Adres: Fatih Mahallesi, 27 Mayıs Caddesi, 30/A, , Küçükçekmece
BEGÜM ECZANESİ
Tel: 0-212-494 3650
Tarif: Tem Hospital Acil Kapısı Yanı
Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, 90, İkitelli, Küçükçekmece
YAŞAM ECZANESİ
Tel: 0-212-424 0898
Tarif: Merkez Taksi Durağı Üstü, Sevim Pastanesi Karşısı
Adres: Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi, 37/1, , Küçükçekmece
GÖKHAN UYAR ECZANESİ
Tel: 0-212-696 4345
Tarif: Sefaköy Medipol HAstanesi Karşısı
Adres: Tevfik Bey Mahallesi, Maslak Çeşme Caddesi, 41K, Sefaköy, Küçükçekmece
KANUNİ ECZANESİ
Tel: 0-532-454 8780
Tarif: Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı
Adres: Atakent Mahallesi, 221. Sokak, C18, Atakent, Küçükçekmece
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