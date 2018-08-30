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Nöbetçi Eczaneler Küçükçekmece 

Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 30 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane İstanbul nöbetçi eczane İstanbul Küçükçekmece

30 Ağustos 2018 Perşembe 18:55
Nöbetçi Eczaneler Küçükçekmece 

Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 30 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane İstanbul nöbetçi eczane İstanbul Küçükçekmece

MAVİ BULUT ECZANESİ

Tel: 0-212-624 5087

Tarif: Bİm Marketi geçince

Adres: Fatih Mahallesi, 27 Mayıs Caddesi, 30/A, , Küçükçekmece

BEGÜM ECZANESİ

Tel: 0-212-494 3650

Tarif: Tem Hospital Acil Kapısı Yanı

Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, 90, İkitelli, Küçükçekmece

YAŞAM ECZANESİ

Tel: 0-212-424 0898

Tarif: Merkez Taksi Durağı Üstü, Sevim Pastanesi Karşısı

Adres: Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi, 37/1, , Küçükçekmece

GÖKHAN UYAR ECZANESİ

Tel: 0-212-696 4345

Tarif: Sefaköy Medipol HAstanesi Karşısı

Adres: Tevfik Bey Mahallesi, Maslak Çeşme Caddesi, 41K, Sefaköy, Küçükçekmece

KANUNİ ECZANESİ

Tel: 0-532-454 8780

Tarif: Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı

Adres: Atakent Mahallesi, 221. Sokak, C18, Atakent, Küçükçekmece

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 18:55
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