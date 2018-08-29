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Nöbetçi Eczaneler Küçükçekmece - 29 Ağustos 2018

Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 29 Ağustos Çarşamba nöbetçi eczane İstanbul nöbetçi eczane İstanbul Küçükçekmece

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:56
Nöbetçi Eczaneler Küçükçekmece - 29 Ağustos 2018

Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 29 Ağustos Çarşamba nöbetçi eczane İstanbul nöbetçi eczane İstanbul Küçükçekmece

ALTINER ECZANESİ

 Gültepe Mahallesi, Bağlar Caddesi, 118/A, Sefaköy, Küçükçekmece Küçükçekmece

 (212) 599-1757

 FATOŞ ECZANESİ

 Söğütlüçeşme Mahallesi, Camialtı Sokak, 32, Sefaköy, Küçükçekmece Küçükçekmece

 (212) 470-2151

 (212) 698-3123

 GÜLŞEN ECZANESİ

 Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi 137/A, İkitelli, Küçükçekmece Küçükçekmece

 (212) 471-9150

 (212) 696-4766

 NAS ECZANESİ

 Atakent Mahallesi, 221. Sokak, 21-16, Atakent, Küçükçekmece Küçükçekmece

 (212) 696-1096

 PAPATYAM ECZANESİ

 Cumhuriyet Mahallesi, İnönü Caddesi, 101-5, Küçükçekmece Küçükçekmece

 (212) 580-0686

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:56
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