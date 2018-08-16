İstanbul nöbetçi eczaneler 16 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane telefon ve adresleri
Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. Nöbetçi eczane İstanbul’da en çok arananlar listesinde yer almakta. 16 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane bağcılar, Bahçelievler, Ümraniye, Kadıköy, Sancaktepe nöbetçi eczaneleri hangileri merak edilmekte. İşte İstanbul nöbetçi eczaneleri 16 Ağustos 2018 Perşembe16 Ağustos 2018 Perşembe 17:47
Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. Nöbetçi eczane İstanbul’da en çok arananlar listesinde yer almakta. 16 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane bağcılar, Bahçelievler, Ümraniye, Kadıköy, Sancaktepe nöbetçi eczaneleri hangileri merak edilmekte. İşte İstanbul nöbetçi eczaneleri 16 Ağustos 2018 Perşembe
Bülent Eczanesi
Adres: Burgazadası Mah. Yalı Cad. No. 17 Burgazada Adalar/istanbul
Tel: 0 216 311 81 15
Büyükada Eczanesi
Adres: Maden Mah. Çınar Cad. No. 4/A Büyükada Adalar/istanbul
Tel: 0 216 382 67 56
Hayat Eczanesi
Adres: Heybeliada Mah. Ayyıldız Cad. No. 43 Heybeliada Adalar /istanbul
Tel: 0 216 351 99 07
Derya Eczanesi
Adres: İslambey Mah. Fatih Cad. No. 124/a/B Arnavutköy/istanbul
Tel: 0 212 597 99 09
Fatih Eczanesi
Adres: Hadımköy Mah. Şebeke Cad. No. 1 Arnavutköy/istanbul
Tel: 0 212 780 15 70
Eda Eczanesi
Adres: İçerenköy Mah. Yücel Sok. No. 4a Ataşehir/istanbul
Tel: 0 216 574 22 60
Plus Eczanesi
Adres: Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. No. 32/B Ataşehir/istanbul
Tel: 0 216 577 46 00
Saygın Eczanesi
Adres: Kayışdağı Mah. Nihat Sok. No. 59 Ataşehir/istanbul
Tel: 0 216 364 36 53
Deniz Eczanesi
Adres: Mustafa Kemal Paşa Mah. Mimarsinan Cad. No. 58/B Parseller Avcılar/istanbul
Tel: 0 212 423 15 55
Esra Ilıca Eczanesi
Adres: Tahtakale Mah. Abdi İpekçi Cad. No. 78 Firuzköy Avcılar/istanbul
Tel: 0 212 939 79 41
Yurdakul Eczanesi
Adres: Avcılar Merkez Mah. Namık Kemal Cad. No. 44 Avcılar/istanbul
Tel: 0 212 694 00 99
As Eczanesi
Adres: Barbaros Mah. 6/1. Sok. No. 46 Barbaros Bağcılar/istanbul
Tel: 0 212 630 32 34
Gülten Eczanesi
Adres: Fatih Mah. Cami Cad. No. 30/A Kemalpaşa Bağcılar/istanbul
Tel: 0 212 445 00 03
Ihlamur Eczanesi
Adres: Mahmutbey Mah. Buket Sok. No. 20/A Mahmutbey Bağcılar/istanbul
Tel: 0 212 447 41 11
Merkez Şifa Eczanesi
Adres: Çınar Mah. 6. Sok. No. 12 Bağcılar/istanbul
Tel: 0 212 634 34 10
Dilek Eczanesi
Adres: Zafer Mah. Kaptan Sok. No. 2/A Yenibosna Bahçelievler/istanbul
Tel: 0 212 552 46 83
Güngör Eczanesi
Adres: Şirinevler Mah. Mahmutbey 20. Sok. No. 6 Şirinevler Bahçelievler/istanbul
Tel: 0 212 451 80 10
Oya Eczanesi
Adres: Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı 105/C Yayla Bahçelievler/istanbul
Tel: 0 212 441 17 96
Renk Eczanesi
Adres: Şirinevler Mah. Saray Cad. No. 6a Şirinevler Bahçelievler/istanbul
Tel: 0 212 642 96 39
Filiz Eczanesi
Adres: Kartaltepe Mah. Filiz Sok. No. 47/A Kartaltepe Bakırköy/istanbul
Tel: 0 212 466 36 35
Mercan Eczanesi
Adres: Zeytinlik Mah. Cumhuriyetçi Sok. No. 20-1 Zeytinlik Bakırköy/istanbul
Tel: 0 212 466 49 79
Nimet Eczanesi
Adres: Şenlikköy Mah. Çekmece Yolu Cad. No. 6/3 Florya Bakırköy/istanbul
Tel: 0 212 624 00 36
Şifa Eczanesi
Adres: Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No. 41 A Yeşilköy Bakırköy/istanbul
Tel: 0 212 573 59 67
Bahçetepe Eczanesi
Adres: Kayabaşı Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No. A3 D. 7 Kayaşehir Başakşehir/istanbul
Tel: 0 212 809 09 05
Berrin Eczanesi
Adres: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Sakarya Cad. No. 36/A Başakşehir/istanbul
Tel: 0 212 924 64 84
Zeynep Özyurt Eczanesi
Adres: Başakşehir Mah. Erdem Bayazıt Cad. No. 3/2 Başakşehir/istanbul
Tel: 0 212 488 16 84
Bosna Sancak Eczanesi
Adres: Kocatepe Mah. 50. Yıl Cad. No. 125/B Bayrampaşa/istanbul
Tel: 0 212 640 71 79
Marmara Sağlık Eczanesi
Adres: Yıldırım Mah. Eski Edirne Asfaltı Sok. No. No:87-89/1 Bayrampaşa/istanbul
Tel: 0 212 417 09 96
Eyüboğlu Eczanesi
Adres: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No. 155/A Ortaköy Beşiktaş/istanbul
Tel: 0 212 259 65 86
Öke Eczanesi
Adres: Nispetiye Mah. Nisbetiye Cad. No. 3/A Levent Beşiktaş/istanbul
Tel: 0 212 269 67 58
Tülay Eczanesi
Adres: Yıldız Mah. Çırağan Sok. No. 39 Gayrettepe Beşiktaş/istanbul
Tel: 0 212 227 09 61
Zuhal Eczanesi
Adres: Arnavutköy Mah. Beyazgül Sok. No. 21/A Arnavutköy Beşiktaş/istanbul
Tel: 0 212 263 42 61
Buhara Eczanesi
Adres: İncirköy Mah. Fabrika Yanı Sok. No. 38 Paşabahçe Beykoz/istanbul
Tel: 0 216 322 58 52
Şener Eczanesi
Adres: Kavacık Mah. Otağtepe Cad. No. 21/3 Kavacık Beykoz/istanbul
Tel: 0 216 465 77 16
Durugül Eczanesi
Adres: Barış Mah. Gülbahçe Sok. No. 7/A Megakent Beylikdüzü/istanbul
Tel: 0 212 872 22 62
Evin Eczanesi
Adres: Adnan Kahveci Mah. Osmanlı Cad. No. 17/A Dükkan 22 Gürpınar Beylikdüzü/istanbul
Tel: 0 212 855 11 40
Fatih Eczanesi
Adres: Marmara Mah. İhlas Cad. No. 27/A Beylikdüzü/istanbul
Tel: 0 212 875 05 85
Belma Eczanesi
Adres: Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Cad. No. 14/-a Beyoğlu/istanbul
Tel: 0 212 251 71 78
Kasımpaşa Eczanesi
Adres: Yahya Kahya Mah. Kasımpaşa Bostanı Sok. No. 18a Kasımpaşa Beyoğlu/istanbul
Tel: 0 212 253 77 44
Orkidem Eczanesi
Adres: Piyalepaşa Mah. Osmanoğlu Sok. No. 7/e Kasımpaşa Beyoğlu/istanbul
Tel: 0 212 237 94 02
Doğal Eczanesi
Adres: Mimaroba Mah. Çarmıklı Cad. No. 9/a4 Mimarsinan Büyükçekmece/istanbul
Tel: 0 212 863 53 10
Sancaklı Eczanesi
Adres: Atatürk Mah. Parmaksız Cad. No. 37/A -2 Büyükçekmece/istanbul
Tel: 0 212 882 10 52
Tepecik Eczanesi
Adres: Hürriyet Mah. İstiklal Cad. No. 18/A Tepecik Büyükçekmece/istanbul
Tel: 0 212 861 25 66
Rıdvan Eczanesi
Adres: Ferhatpaşa Mah. Erkin Balaban Sok. No. 7/B Çatalca/istanbul
Tel: 0 212 789 61 21
Ebru Eczanesi
Adres: Ekşioğlu Mah. 35. Sok. No. 16 Alemdağ Çekmeköy/istanbul
Tel: 0 216 484 11 50
Komşum Eczanesi
Adres: Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. No. 35/2 Çekmeköy/istanbul
Tel: 0 216 642 93 33
Sevinç Eczanesi
Adres: Mimar Sinan Mah. 79. Sok. No. 27/C Esenler/istanbul
Tel: 0 212 569 31 59
Ulu Eczanesi
Adres: Turgut Reis Mah. Cengiz Topel Cad. No. 107/B Atışalanı Esenler/istanbul
Tel: 0 212 629 96 39
İstanbul Güneş Eczanesi
Adres: Sultaniye Mah. Balık Yolu Cad. No. 46/A Esenyurt/istanbul
Tel: 0 212 590 04 00
Polat Eczanesi
Adres: Fatih Mah. Ondokuz Mayıs Bulvarı 61/C Esenyurt/istanbul
Tel: 0 212 620 40 96
Polen Eczanesi
Adres: Akevler Mah. 1069 Sok. No. 24/B Esenyurt/istanbul
Tel: 0 212 979 63 89
Poyraz Eczanesi
Adres: Güzelyurt Mah. 2. Cad. No. 4. Dükkan Esenyurt/istanbul
Tel: 0 212 853 35 93
Arcadium Eczanesi
Adres: Göktürk Merkez Mah. Telekom Sok. No. 3/9 Göktürk Eyüp/istanbul
Tel: 0 212 322 00 87
İslambey Eczanesi
Adres: İslambey Mah. İslambey Cad. No. 4/C Eyüp/istanbul
Tel: 0 212 578 16 30
Yeni Derman Eczanesi
Adres: Karadolap Mah. Neşeli Sok. No. 15 Yeşilpınar Eyüp /istanbul
Tel: 0 212 627 12 02
Atikali Eczanesi
Adres: Atikali Mah. Çarşamba Değirmeni Sok. No. 7/A Çarşamba Fatih/istanbul
Tel: 0 212 531 77 29
Cağaloğlu Eczanesi
Adres: Hocapaşa Mah. Ankara Cad. No. 13/C Eminönü Fatih/istanbul
Tel: 0 212 520 55 03
Cerrahpaşa Sağlık Eczanesi
Adres: Aksaray Mah. Koca Mustafapaşa Cad. No. 47/A Cerrahpaşa Fatih/istanbul
Tel: 0 212 523 34 89
Kübra Eczanesi
Adres: Şehremini Mah. Turgut Özal Millet Cad. No. 123/A Şehremini Fatih/istanbul
Tel: 0 212 585 39 38
Tevhid Eczanesi
Adres: İskenderpaşa Mah. Kıztaşı Cad. No. 7 İskenderpaşa Fatih/istanbul
Tel: 0 212 534 38 23
Hekimsuyu Eczanesi
Adres: Kazım Karabekir Mah. Hekimsuyu Cad. No. 2 Fevziçakmak Gaziosmanpaşa/istanbul
Tel: 0 212 618 63 00
Huzur Eczanesi
Adres: Sarıgöl Mah. Çilekli Sok. No. 13/B Gaziosmanpaşa/istanbul
Tel: 0 212 614 66 56
İlkay Eczanesi
Adres: Barbaros Hayrettinpaşa Mah. Erhan Çavuşoğlu Cad. No. 23/A Beşyüzevler Gaziosmanpaşa/istanbul
Tel: 0 212 618 18 89
Aydan Eczanesi
Adres: Mareşal Çakmak Mah. Soğanlı Cad. No. 23 Akıncılar Güngören/istanbul
Tel: 0 212 553 49 89
Gül Eczanesi
Adres: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. Kınalıtepe Sok. No. 21 Merter Güngören/istanbul
Tel: 0 212 504 54 86
Arcan Eczanesi
Adres: Caddebostan Mah. Prof. Dr. Reşit Belgesoy Sok. No. 28/A Kadıköy/istanbul
Tel: 0 216 368 73 51
Atalay Eczanesi
Adres: Erenköy Mah. Tellikavak Sok. No. 45/B Erenköy Kadıköy/istanbul
Tel: 0 216 355 00 72
Damla Eczanesi
Adres: Feneryolu Mah. Saldıray Sok. No. 10/B Feneryolu Kadıköy/istanbul
Tel: 0 216 567 98 42
Fikirtepe Ihlamur Eczanesi
Adres: Fikirtepe Mah. Volkan Sok. No. No. 31/41a Fikirtepe Kadıköy/istanbul
Tel: 0 216 551 78 25
Güneş Eczanesi
Adres: Caferağa Mah. Güneşlibahçe Sok. No. 35 Caferağa Kadıköy/istanbul
Tel: 0 216 336 35 15
Serra Eczanesi
Adres: Osmanağa Mah. Hasırcıbaşı Cad. No. 2/B Kadıköy/istanbul
Tel: 0 216 550 86 92
Şakacı Eczanesi
Adres: Kozyatağı Mah. Şakacı Sok. No. 51/A Kozyatağı Kadıköy/istanbul
Tel: 0 216 445 16 26
Sabiha Eczanesi
Adres: Hamidiye Mah. Karaman Sok. No. 4/B Hamidiye Kağıthane/istanbul
Tel: 0 212 321 31 32
Tuna Eczanesi
Adres: Seyrantepe Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No. 125/A Seyrantepe Kağıthane/istanbul
Tel: 0 212 279 10 74
Yiğit Eczanesi
Adres: Ortabayır Mah. Talatpaşa Cad. No. 6/A Gültepe Kağıthane/istanbul
Tel: 0 212 268 27 86
Kılınç Eczanesi
Adres: Çarşı Mah. Yakakent Cad. No. 15/A Yakacık Kartal/istanbul
Tel: 0 216 671 09 88
Orhantepe Eczanesi
Adres: Orhantepe Mah. Zeybek Sok. No. 16/A Kartal/istanbul
Tel: 0 216 371 64 73
Turkuaz Eczanesi
Adres: Soğanlık Yeni Mah. Aşık Ferhat Sok. No. 4/A Soğanlık Kartal/istanbul
Tel: 0 216 451 28 05
Yağmur Eczanesi
Adres: Karlıktepe Mah. Fahri Korutürk Cad. No. 13/A Karlıktepe Kartal/istanbul
Tel: 0 216 517 28 89
Ab-ı Hayat Eczanesi
Adres: Söğütlüçeşme Mah. Kömürcü Yolu Cad. No. 45/A Küçükçekmece/istanbul
Tel: 0 212 430 91 11
Arena Park Eczanesi
Adres: Atakent Mahallesi 222. Caddesi 1b/44 Küçükçekmece/istanbul
Tel: 0 212 470 82 78
Bizim Eczanesi
Adres: İstasyon Mah. İstasyon Cad. No. 2 Halkalı Küçükçekmece/istanbul
Tel: 0 212 696 01 51
Okan Eczanesi
Adres: Fatih Mah. 27 Mayıs Cad. No. 71/B Küçükçekmece/istanbul
Tel: 0 212 580 04 40
Zeynep Eczanesi
Adres: İnönü Mah. Hakan Cad. No. 65/A Sefaköy Küçükçekmece/istanbul
Tel: 0 212 470 55 40
Çağatay Eczanesi
Adres: İdealtepe Mah. Bağdat Cad. No. 215/A Maltepe/istanbul
Tel: 0 216 489 82 70
Melike Eczanesi
Adres: Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No. 284 Feyzullah Maltepe/istanbul
Tel: 0 216 459 41 14
Nesibe Avşar Eczanesi
Adres: Başıbüyük Mah. Başıbüyük Cad. No. (eski Atatürk Cad. No. ) 47 Maltepe/istanbul
Tel: 0 216 421 02 02
Barkam Eczanesi
Adres: Kavakpınar Mah. Abdi İpekçi Cad. No. 76 Üstkaynarca Pendik/istanbul
Tel: 0 216 396 57 22
Feyza Eczanesi
Adres: Güzelyalı Mah. Hızır Reis Sok. No. 13 Güzelyalı Pendik/istanbul
Tel: 0 216 494 36 76
Işık Eczanesi
Adres: Doğu Mah. Namık Kemal Cad. No. 52/C Çarşı Pendik/istanbul
Tel: 0 216 354 00 70
Neslihan Erol Eczanesi
Adres: Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. No. 2/20e Pendik/istanbul
Tel: 0 216 683 40 00
Mentol Eczanesi
Adres: Emek Mah. Kayalar Cad. No. 75/A Sarıgazi Sancaktepe/istanbul
Tel: 0 216 620 88 81
Nane Limon Eczanesi
Adres: Fatih Mah. Okul Sok. No. 11/A Ortadağ Sancaktepe/istanbul
Tel: 0 216 561 94 84
Yenidoğan Ada Eczanesi
Adres: Yenidoğan Mah. Ömer Hayyam Cad. No. 30/1a Sancaktepe/istanbul
Tel: 0 216 509 19 28
Ayazağa Etfal Eczanesi
Adres: Ayazağa Mah. Şehit İlhan Yurt Sok. No. 69/D Ayazağa Sarıyer/istanbul
Tel: 0 212 289 05 62
Emel Eczanesi
Adres: Ferahevler Mah. Adnan Kahveci Cad. No. 49 Tarabya Sarıyer/istanbul
Tel: 0 212 262 32 44
Neva Eczanesi
Adres: Maslak Mah. Ahi Evran (g-45) Cad. No. 27f Maslak Sarıyer/istanbul
Tel: 0 212 286 10 90
Nur Eczanesi
Adres: Çayırbaşı Mah. Bahçeköy Cad. No. 52/A Sarıyer/istanbul
Tel: 0 212 242 42 48
Gökoğlu Eczanesi
Adres: Alibey Mah. Zeki Yüksel Sok. No. 15/B Silivri/istanbul
Tel: 0 212 728 74 64
Yaşam Eczanesi
Adres: Selimpaşa Merkez Mah. Atatürk Cad. No. 31/A Selimpaşa Silivri/istanbul
Tel: 0 212 731 60 38
Derman Eczanesi
Adres: Abdurrahmangazi Mah. Şanlıurfa Cad. Lokman Hekim Sok. No. 17a Sultanbeyli/istanbul
Tel: 0 216 592 98 48
Doğa Eczanesi
Adres: Mehmet Akif Mah. Ziya Ülhak Cad. No. 102/A Sultanbeyli/istanbul
Tel: 0 216 419 34 06
Nilgün Eczanesi
Adres: 75. Yıl Mah. 1316. Sok. No. 7 Zübeydehanım Sultangazi/istanbul
Tel: 0 212 536 53 59
Sultangazi Eczanesi
Adres: Uğur Mumcu Mah. 2347. Sok. No. 10/A Sultançiftliği Sultangazi/istanbul
Tel: 0 212 475 19 91
İpek Eczanesi
Adres: Balibey Mah. Atatürk Cad. No. 29 Şile/istanbul
Tel: 0 216 710 30 40
Şifa Eczanesi
Adres: Ağva Merkez Mah. Yakuplu Cad. No. 7 Şile/istanbul
Tel: 0 216 721 81 69
Gül Eczanesi
Adres: Duatepe Mah. Baruthane Cad. No. 70/A Duatepe Şişli/istanbul
Tel: 0 212 233 60 05
Mecidiyeköy Eczanesi
Adres: Mecidiyeköy Mah. Selahattin Pınar Cad. No. 20-a Mecidiyeköy Şişli/istanbul
Tel: 0 212 211 89 83
Peri Eczanesi
Adres: Teşvikiye Mah. Güzelbahçe Sok. No. 11/C Teşvikiye Şişli/istanbul
Tel: 0 212 246 51 83
Sezen Eczanesi
Adres: Şişli Merkez Mah. Abidei Hürriyet Cad. No. 118/B Şişli/istanbul
Tel: 0 212 291 10 19
Çiçekçiler Eczanesi
Adres: İstasyon Mah. Çiçekçiler Cad. No. 30/1 Tuzla/istanbul
Tel: 0 216 395 04 04
Şifa Eczanesi
Adres: Şifa Mah. Egemenlik Cad. No. 40/A Tuzla/istanbul
Tel: 0 216 423 00 53
Aylin Eczanesi
Adres: İstiklal Mah. Talatpaşa Cad. No. 113 Ümraniye/istanbul
Tel: 0 216 335 38 98
Cihanay Eczanesi
Adres: Mehmet Akif Mah. Çetin Cad. No. 28-32c Yukarı Dudullu Ümraniye/istanbul
Tel: 0 216 266 75 56
Ömür Eczanesi
Adres: Kazım Karabekir Mah. Adem Yavuz Cad. No. 18/a-3 Ümraniye/istanbul
Tel: 0 216 630 10 56
Volkan Eczanesi
Adres: Armağanevler Mah. Neyzen Tevfik Sok. No. 16/A Çakmak Ümraniye/istanbul
Tel: 0 216 329 83 00
Gülcemal Eczanesi
Adres: Valideiatik Mah. Karamanoğlu Sok. No. 86/B Üsküdar/istanbul
Tel: 0 216 492 84 65
Meral Eczanesi
Adres: Mehmet Akif Ersoy Mah. Bayırlı Sok. No. 20/A Hasippaşa Üsküdar/istanbul
Tel: 0 216 422 04 42
Oya Eczanesi
Adres: Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No. 2 Acıbadem Üsküdar/istanbul
Tel: 0 216 325 39 89
Sürmelioğlu Eczanesi
Adres: Kısıklı Mah. Ferah Cad. No. 69/B Ferah Üsküdar/istanbul
Tel: 0 216 505 69 75
Barlas Eczanesi
Adres: Gökalp Mah. 58/4. Sok. No. 5/11a Zeytinburnu/istanbul
Tel: 0 212 415 71 71
Poyraz Eczanesi
Adres: Telsiz Mah. 85/2. Sok. No. 13-15/A Telsiz Zeytinburnu/istanbul
Tel: 0 212 582 25 83
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