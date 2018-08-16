İstanbul nöbetçi eczaneler 16 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane telefon ve adresleri

Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. Nöbetçi eczane İstanbul’da en çok arananlar listesinde yer almakta. 16 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane bağcılar, Bahçelievler, Ümraniye, Kadıköy, Sancaktepe nöbetçi eczaneleri hangileri merak edilmekte. İşte İstanbul nöbetçi eczaneleri 16 Ağustos 2018 Perşembe

Bülent Eczanesi

Adres: Burgazadası Mah. Yalı Cad. No. 17 Burgazada Adalar/istanbul

Tel: 0 216 311 81 15

Büyükada Eczanesi

Adres: Maden Mah. Çınar Cad. No. 4/A Büyükada Adalar/istanbul

Tel: 0 216 382 67 56

Hayat Eczanesi

Adres: Heybeliada Mah. Ayyıldız Cad. No. 43 Heybeliada Adalar /istanbul

Tel: 0 216 351 99 07

Derya Eczanesi

Adres: İslambey Mah. Fatih Cad. No. 124/a/B Arnavutköy/istanbul

Tel: 0 212 597 99 09

Fatih Eczanesi

Adres: Hadımköy Mah. Şebeke Cad. No. 1 Arnavutköy/istanbul

Tel: 0 212 780 15 70

Eda Eczanesi

Adres: İçerenköy Mah. Yücel Sok. No. 4a Ataşehir/istanbul

Tel: 0 216 574 22 60

Plus Eczanesi

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. No. 32/B Ataşehir/istanbul

Tel: 0 216 577 46 00

Saygın Eczanesi

Adres: Kayışdağı Mah. Nihat Sok. No. 59 Ataşehir/istanbul

Tel: 0 216 364 36 53

Deniz Eczanesi

Adres: Mustafa Kemal Paşa Mah. Mimarsinan Cad. No. 58/B Parseller Avcılar/istanbul

Tel: 0 212 423 15 55

Esra Ilıca Eczanesi

Adres: Tahtakale Mah. Abdi İpekçi Cad. No. 78 Firuzköy Avcılar/istanbul

Tel: 0 212 939 79 41

Yurdakul Eczanesi

Adres: Avcılar Merkez Mah. Namık Kemal Cad. No. 44 Avcılar/istanbul

Tel: 0 212 694 00 99

As Eczanesi

Adres: Barbaros Mah. 6/1. Sok. No. 46 Barbaros Bağcılar/istanbul

Tel: 0 212 630 32 34

Gülten Eczanesi

Adres: Fatih Mah. Cami Cad. No. 30/A Kemalpaşa Bağcılar/istanbul

Tel: 0 212 445 00 03

Ihlamur Eczanesi

Adres: Mahmutbey Mah. Buket Sok. No. 20/A Mahmutbey Bağcılar/istanbul

Tel: 0 212 447 41 11

Merkez Şifa Eczanesi

Adres: Çınar Mah. 6. Sok. No. 12 Bağcılar/istanbul

Tel: 0 212 634 34 10

Dilek Eczanesi

Adres: Zafer Mah. Kaptan Sok. No. 2/A Yenibosna Bahçelievler/istanbul

Tel: 0 212 552 46 83

Güngör Eczanesi

Adres: Şirinevler Mah. Mahmutbey 20. Sok. No. 6 Şirinevler Bahçelievler/istanbul

Tel: 0 212 451 80 10

Oya Eczanesi

Adres: Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı 105/C Yayla Bahçelievler/istanbul

Tel: 0 212 441 17 96

Renk Eczanesi

Adres: Şirinevler Mah. Saray Cad. No. 6a Şirinevler Bahçelievler/istanbul

Tel: 0 212 642 96 39

Filiz Eczanesi

Adres: Kartaltepe Mah. Filiz Sok. No. 47/A Kartaltepe Bakırköy/istanbul

Tel: 0 212 466 36 35

Mercan Eczanesi

Adres: Zeytinlik Mah. Cumhuriyetçi Sok. No. 20-1 Zeytinlik Bakırköy/istanbul

Tel: 0 212 466 49 79

Nimet Eczanesi

Adres: Şenlikköy Mah. Çekmece Yolu Cad. No. 6/3 Florya Bakırköy/istanbul

Tel: 0 212 624 00 36

Şifa Eczanesi

Adres: Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No. 41 A Yeşilköy Bakırköy/istanbul

Tel: 0 212 573 59 67

Bahçetepe Eczanesi

Adres: Kayabaşı Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No. A3 D. 7 Kayaşehir Başakşehir/istanbul

Tel: 0 212 809 09 05

Berrin Eczanesi

Adres: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Sakarya Cad. No. 36/A Başakşehir/istanbul

Tel: 0 212 924 64 84

Zeynep Özyurt Eczanesi

Adres: Başakşehir Mah. Erdem Bayazıt Cad. No. 3/2 Başakşehir/istanbul

Tel: 0 212 488 16 84

Bosna Sancak Eczanesi

Adres: Kocatepe Mah. 50. Yıl Cad. No. 125/B Bayrampaşa/istanbul

Tel: 0 212 640 71 79

Marmara Sağlık Eczanesi

Adres: Yıldırım Mah. Eski Edirne Asfaltı Sok. No. No:87-89/1 Bayrampaşa/istanbul

Tel: 0 212 417 09 96

Eyüboğlu Eczanesi

Adres: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No. 155/A Ortaköy Beşiktaş/istanbul

Tel: 0 212 259 65 86

Öke Eczanesi

Adres: Nispetiye Mah. Nisbetiye Cad. No. 3/A Levent Beşiktaş/istanbul

Tel: 0 212 269 67 58

Tülay Eczanesi

Adres: Yıldız Mah. Çırağan Sok. No. 39 Gayrettepe Beşiktaş/istanbul

Tel: 0 212 227 09 61

Zuhal Eczanesi

Adres: Arnavutköy Mah. Beyazgül Sok. No. 21/A Arnavutköy Beşiktaş/istanbul

Tel: 0 212 263 42 61

Buhara Eczanesi

Adres: İncirköy Mah. Fabrika Yanı Sok. No. 38 Paşabahçe Beykoz/istanbul

Tel: 0 216 322 58 52

Şener Eczanesi

Adres: Kavacık Mah. Otağtepe Cad. No. 21/3 Kavacık Beykoz/istanbul

Tel: 0 216 465 77 16

Durugül Eczanesi

Adres: Barış Mah. Gülbahçe Sok. No. 7/A Megakent Beylikdüzü/istanbul

Tel: 0 212 872 22 62

Evin Eczanesi

Adres: Adnan Kahveci Mah. Osmanlı Cad. No. 17/A Dükkan 22 Gürpınar Beylikdüzü/istanbul

Tel: 0 212 855 11 40

Fatih Eczanesi

Adres: Marmara Mah. İhlas Cad. No. 27/A Beylikdüzü/istanbul

Tel: 0 212 875 05 85

Belma Eczanesi

Adres: Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Cad. No. 14/-a Beyoğlu/istanbul

Tel: 0 212 251 71 78

Kasımpaşa Eczanesi

Adres: Yahya Kahya Mah. Kasımpaşa Bostanı Sok. No. 18a Kasımpaşa Beyoğlu/istanbul

Tel: 0 212 253 77 44

Orkidem Eczanesi

Adres: Piyalepaşa Mah. Osmanoğlu Sok. No. 7/e Kasımpaşa Beyoğlu/istanbul

Tel: 0 212 237 94 02

Doğal Eczanesi

Adres: Mimaroba Mah. Çarmıklı Cad. No. 9/a4 Mimarsinan Büyükçekmece/istanbul

Tel: 0 212 863 53 10

Sancaklı Eczanesi

Adres: Atatürk Mah. Parmaksız Cad. No. 37/A -2 Büyükçekmece/istanbul

Tel: 0 212 882 10 52

Tepecik Eczanesi

Adres: Hürriyet Mah. İstiklal Cad. No. 18/A Tepecik Büyükçekmece/istanbul

Tel: 0 212 861 25 66

Rıdvan Eczanesi

Adres: Ferhatpaşa Mah. Erkin Balaban Sok. No. 7/B Çatalca/istanbul

Tel: 0 212 789 61 21

Ebru Eczanesi

Adres: Ekşioğlu Mah. 35. Sok. No. 16 Alemdağ Çekmeköy/istanbul

Tel: 0 216 484 11 50

Komşum Eczanesi

Adres: Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. No. 35/2 Çekmeköy/istanbul

Tel: 0 216 642 93 33

Sevinç Eczanesi

Adres: Mimar Sinan Mah. 79. Sok. No. 27/C Esenler/istanbul

Tel: 0 212 569 31 59

Ulu Eczanesi

Adres: Turgut Reis Mah. Cengiz Topel Cad. No. 107/B Atışalanı Esenler/istanbul

Tel: 0 212 629 96 39

İstanbul Güneş Eczanesi

Adres: Sultaniye Mah. Balık Yolu Cad. No. 46/A Esenyurt/istanbul

Tel: 0 212 590 04 00

Polat Eczanesi

Adres: Fatih Mah. Ondokuz Mayıs Bulvarı 61/C Esenyurt/istanbul

Tel: 0 212 620 40 96

Polen Eczanesi

Adres: Akevler Mah. 1069 Sok. No. 24/B Esenyurt/istanbul

Tel: 0 212 979 63 89

Poyraz Eczanesi

Adres: Güzelyurt Mah. 2. Cad. No. 4. Dükkan Esenyurt/istanbul

Tel: 0 212 853 35 93

Arcadium Eczanesi

Adres: Göktürk Merkez Mah. Telekom Sok. No. 3/9 Göktürk Eyüp/istanbul

Tel: 0 212 322 00 87

İslambey Eczanesi

Adres: İslambey Mah. İslambey Cad. No. 4/C Eyüp/istanbul

Tel: 0 212 578 16 30

Yeni Derman Eczanesi

Adres: Karadolap Mah. Neşeli Sok. No. 15 Yeşilpınar Eyüp /istanbul

Tel: 0 212 627 12 02

Atikali Eczanesi

Adres: Atikali Mah. Çarşamba Değirmeni Sok. No. 7/A Çarşamba Fatih/istanbul

Tel: 0 212 531 77 29

Cağaloğlu Eczanesi

Adres: Hocapaşa Mah. Ankara Cad. No. 13/C Eminönü Fatih/istanbul

Tel: 0 212 520 55 03

Cerrahpaşa Sağlık Eczanesi

Adres: Aksaray Mah. Koca Mustafapaşa Cad. No. 47/A Cerrahpaşa Fatih/istanbul

Tel: 0 212 523 34 89

Kübra Eczanesi

Adres: Şehremini Mah. Turgut Özal Millet Cad. No. 123/A Şehremini Fatih/istanbul

Tel: 0 212 585 39 38

Tevhid Eczanesi

Adres: İskenderpaşa Mah. Kıztaşı Cad. No. 7 İskenderpaşa Fatih/istanbul

Tel: 0 212 534 38 23

Hekimsuyu Eczanesi

Adres: Kazım Karabekir Mah. Hekimsuyu Cad. No. 2 Fevziçakmak Gaziosmanpaşa/istanbul

Tel: 0 212 618 63 00

Huzur Eczanesi

Adres: Sarıgöl Mah. Çilekli Sok. No. 13/B Gaziosmanpaşa/istanbul

Tel: 0 212 614 66 56

İlkay Eczanesi

Adres: Barbaros Hayrettinpaşa Mah. Erhan Çavuşoğlu Cad. No. 23/A Beşyüzevler Gaziosmanpaşa/istanbul

Tel: 0 212 618 18 89

Aydan Eczanesi

Adres: Mareşal Çakmak Mah. Soğanlı Cad. No. 23 Akıncılar Güngören/istanbul

Tel: 0 212 553 49 89

Gül Eczanesi

Adres: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. Kınalıtepe Sok. No. 21 Merter Güngören/istanbul

Tel: 0 212 504 54 86

Arcan Eczanesi

Adres: Caddebostan Mah. Prof. Dr. Reşit Belgesoy Sok. No. 28/A Kadıköy/istanbul

Tel: 0 216 368 73 51

Atalay Eczanesi

Adres: Erenköy Mah. Tellikavak Sok. No. 45/B Erenköy Kadıköy/istanbul

Tel: 0 216 355 00 72

Damla Eczanesi

Adres: Feneryolu Mah. Saldıray Sok. No. 10/B Feneryolu Kadıköy/istanbul

Tel: 0 216 567 98 42

Fikirtepe Ihlamur Eczanesi

Adres: Fikirtepe Mah. Volkan Sok. No. No. 31/41a Fikirtepe Kadıköy/istanbul

Tel: 0 216 551 78 25

Güneş Eczanesi

Adres: Caferağa Mah. Güneşlibahçe Sok. No. 35 Caferağa Kadıköy/istanbul

Tel: 0 216 336 35 15

Serra Eczanesi

Adres: Osmanağa Mah. Hasırcıbaşı Cad. No. 2/B Kadıköy/istanbul

Tel: 0 216 550 86 92

Şakacı Eczanesi

Adres: Kozyatağı Mah. Şakacı Sok. No. 51/A Kozyatağı Kadıköy/istanbul

Tel: 0 216 445 16 26

Sabiha Eczanesi

Adres: Hamidiye Mah. Karaman Sok. No. 4/B Hamidiye Kağıthane/istanbul

Tel: 0 212 321 31 32

Tuna Eczanesi

Adres: Seyrantepe Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No. 125/A Seyrantepe Kağıthane/istanbul

Tel: 0 212 279 10 74

Yiğit Eczanesi

Adres: Ortabayır Mah. Talatpaşa Cad. No. 6/A Gültepe Kağıthane/istanbul

Tel: 0 212 268 27 86

Kılınç Eczanesi

Adres: Çarşı Mah. Yakakent Cad. No. 15/A Yakacık Kartal/istanbul

Tel: 0 216 671 09 88

Orhantepe Eczanesi

Adres: Orhantepe Mah. Zeybek Sok. No. 16/A Kartal/istanbul

Tel: 0 216 371 64 73

Turkuaz Eczanesi

Adres: Soğanlık Yeni Mah. Aşık Ferhat Sok. No. 4/A Soğanlık Kartal/istanbul

Tel: 0 216 451 28 05

Yağmur Eczanesi

Adres: Karlıktepe Mah. Fahri Korutürk Cad. No. 13/A Karlıktepe Kartal/istanbul

Tel: 0 216 517 28 89

Ab-ı Hayat Eczanesi

Adres: Söğütlüçeşme Mah. Kömürcü Yolu Cad. No. 45/A Küçükçekmece/istanbul

Tel: 0 212 430 91 11

Arena Park Eczanesi

Adres: Atakent Mahallesi 222. Caddesi 1b/44 Küçükçekmece/istanbul

Tel: 0 212 470 82 78

Bizim Eczanesi

Adres: İstasyon Mah. İstasyon Cad. No. 2 Halkalı Küçükçekmece/istanbul

Tel: 0 212 696 01 51

Okan Eczanesi

Adres: Fatih Mah. 27 Mayıs Cad. No. 71/B Küçükçekmece/istanbul

Tel: 0 212 580 04 40

Zeynep Eczanesi

Adres: İnönü Mah. Hakan Cad. No. 65/A Sefaköy Küçükçekmece/istanbul

Tel: 0 212 470 55 40

Çağatay Eczanesi

Adres: İdealtepe Mah. Bağdat Cad. No. 215/A Maltepe/istanbul

Tel: 0 216 489 82 70

Melike Eczanesi

Adres: Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No. 284 Feyzullah Maltepe/istanbul

Tel: 0 216 459 41 14

Nesibe Avşar Eczanesi

Adres: Başıbüyük Mah. Başıbüyük Cad. No. (eski Atatürk Cad. No. ) 47 Maltepe/istanbul

Tel: 0 216 421 02 02

Barkam Eczanesi

Adres: Kavakpınar Mah. Abdi İpekçi Cad. No. 76 Üstkaynarca Pendik/istanbul

Tel: 0 216 396 57 22

Feyza Eczanesi

Adres: Güzelyalı Mah. Hızır Reis Sok. No. 13 Güzelyalı Pendik/istanbul

Tel: 0 216 494 36 76

Işık Eczanesi

Adres: Doğu Mah. Namık Kemal Cad. No. 52/C Çarşı Pendik/istanbul

Tel: 0 216 354 00 70

Neslihan Erol Eczanesi

Adres: Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. No. 2/20e Pendik/istanbul

Tel: 0 216 683 40 00

Mentol Eczanesi

Adres: Emek Mah. Kayalar Cad. No. 75/A Sarıgazi Sancaktepe/istanbul

Tel: 0 216 620 88 81

Nane Limon Eczanesi

Adres: Fatih Mah. Okul Sok. No. 11/A Ortadağ Sancaktepe/istanbul

Tel: 0 216 561 94 84

Yenidoğan Ada Eczanesi

Adres: Yenidoğan Mah. Ömer Hayyam Cad. No. 30/1a Sancaktepe/istanbul

Tel: 0 216 509 19 28

Ayazağa Etfal Eczanesi

Adres: Ayazağa Mah. Şehit İlhan Yurt Sok. No. 69/D Ayazağa Sarıyer/istanbul

Tel: 0 212 289 05 62

Emel Eczanesi

Adres: Ferahevler Mah. Adnan Kahveci Cad. No. 49 Tarabya Sarıyer/istanbul

Tel: 0 212 262 32 44

Neva Eczanesi

Adres: Maslak Mah. Ahi Evran (g-45) Cad. No. 27f Maslak Sarıyer/istanbul

Tel: 0 212 286 10 90

Nur Eczanesi

Adres: Çayırbaşı Mah. Bahçeköy Cad. No. 52/A Sarıyer/istanbul

Tel: 0 212 242 42 48

Gökoğlu Eczanesi

Adres: Alibey Mah. Zeki Yüksel Sok. No. 15/B Silivri/istanbul

Tel: 0 212 728 74 64

Yaşam Eczanesi

Adres: Selimpaşa Merkez Mah. Atatürk Cad. No. 31/A Selimpaşa Silivri/istanbul

Tel: 0 212 731 60 38

Derman Eczanesi

Adres: Abdurrahmangazi Mah. Şanlıurfa Cad. Lokman Hekim Sok. No. 17a Sultanbeyli/istanbul

Tel: 0 216 592 98 48

Doğa Eczanesi

Adres: Mehmet Akif Mah. Ziya Ülhak Cad. No. 102/A Sultanbeyli/istanbul

Tel: 0 216 419 34 06

Nilgün Eczanesi

Adres: 75. Yıl Mah. 1316. Sok. No. 7 Zübeydehanım Sultangazi/istanbul

Tel: 0 212 536 53 59

Sultangazi Eczanesi

Adres: Uğur Mumcu Mah. 2347. Sok. No. 10/A Sultançiftliği Sultangazi/istanbul

Tel: 0 212 475 19 91

İpek Eczanesi

Adres: Balibey Mah. Atatürk Cad. No. 29 Şile/istanbul

Tel: 0 216 710 30 40

Şifa Eczanesi

Adres: Ağva Merkez Mah. Yakuplu Cad. No. 7 Şile/istanbul

Tel: 0 216 721 81 69

Gül Eczanesi

Adres: Duatepe Mah. Baruthane Cad. No. 70/A Duatepe Şişli/istanbul

Tel: 0 212 233 60 05

Mecidiyeköy Eczanesi

Adres: Mecidiyeköy Mah. Selahattin Pınar Cad. No. 20-a Mecidiyeköy Şişli/istanbul

Tel: 0 212 211 89 83

Peri Eczanesi

Adres: Teşvikiye Mah. Güzelbahçe Sok. No. 11/C Teşvikiye Şişli/istanbul

Tel: 0 212 246 51 83

Sezen Eczanesi

Adres: Şişli Merkez Mah. Abidei Hürriyet Cad. No. 118/B Şişli/istanbul

Tel: 0 212 291 10 19

Çiçekçiler Eczanesi

Adres: İstasyon Mah. Çiçekçiler Cad. No. 30/1 Tuzla/istanbul

Tel: 0 216 395 04 04

Şifa Eczanesi

Adres: Şifa Mah. Egemenlik Cad. No. 40/A Tuzla/istanbul

Tel: 0 216 423 00 53

Aylin Eczanesi

Adres: İstiklal Mah. Talatpaşa Cad. No. 113 Ümraniye/istanbul

Tel: 0 216 335 38 98

Cihanay Eczanesi

Adres: Mehmet Akif Mah. Çetin Cad. No. 28-32c Yukarı Dudullu Ümraniye/istanbul

Tel: 0 216 266 75 56

Ömür Eczanesi

Adres: Kazım Karabekir Mah. Adem Yavuz Cad. No. 18/a-3 Ümraniye/istanbul

Tel: 0 216 630 10 56

Volkan Eczanesi

Adres: Armağanevler Mah. Neyzen Tevfik Sok. No. 16/A Çakmak Ümraniye/istanbul

Tel: 0 216 329 83 00

Gülcemal Eczanesi

Adres: Valideiatik Mah. Karamanoğlu Sok. No. 86/B Üsküdar/istanbul

Tel: 0 216 492 84 65

Meral Eczanesi

Adres: Mehmet Akif Ersoy Mah. Bayırlı Sok. No. 20/A Hasippaşa Üsküdar/istanbul

Tel: 0 216 422 04 42

Oya Eczanesi

Adres: Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No. 2 Acıbadem Üsküdar/istanbul

Tel: 0 216 325 39 89

Sürmelioğlu Eczanesi

Adres: Kısıklı Mah. Ferah Cad. No. 69/B Ferah Üsküdar/istanbul

Tel: 0 216 505 69 75

Barlas Eczanesi

Adres: Gökalp Mah. 58/4. Sok. No. 5/11a Zeytinburnu/istanbul

Tel: 0 212 415 71 71

Poyraz Eczanesi

Adres: Telsiz Mah. 85/2. Sok. No. 13-15/A Telsiz Zeytinburnu/istanbul

Tel: 0 212 582 25 83