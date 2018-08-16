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Nöbetçi eczane Ümraniye 16 Ağustos 2018 Perşembe

Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. Nöbetçi eczane İstanbul’da en çok arananlar listesinde yer almakta. 16 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane ümraniye. İşte İstanbulÜmraniye nöbetçi eczaneleri 16 Ağustos 2018 Perşembe

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:54
Nöbetçi eczane Ümraniye 16 Ağustos 2018 Perşembe

Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. Nöbetçi eczane İstanbul’da en çok arananlar listesinde yer almakta. 16 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane ümraniye. İşte İstanbul Ümraniye nöbetçi eczaneleri 16 Ağustos 2018 Perşembe

Aylin Eczanesi

Adres: İstiklal Mah. Talatpaşa Cad. No. 113 Ümraniye/istanbul

Tel: 0 216 335 38 98

Cihanay Eczanesi

Adres: Mehmet Akif Mah. Çetin Cad. No. 28-32c Yukarı Dudullu Ümraniye/istanbul

Tel: 0 216 266 75 56

Ömür Eczanesi

Adres: Kazım Karabekir Mah. Adem Yavuz Cad. No. 18/a-3 Ümraniye/istanbul

Tel: 0 216 630 10 56

Volkan Eczanesi

Adres: Armağanevler Mah. Neyzen Tevfik Sok. No. 16/A Çakmak Ümraniye/istanbul

Tel: 0 216 329 83 00

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 17:54
  1. İstanbul
  2. Volkan Eczanesi
  3. Ömür Eczanesi
  4. Aylin Eczanesi
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