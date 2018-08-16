Nöbetçi eczane Ümraniye 16 Ağustos 2018 Perşembe
Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. Nöbetçi eczane İstanbul’da en çok arananlar listesinde yer almakta. 16 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane ümraniye. İşte İstanbulÜmraniye nöbetçi eczaneleri 16 Ağustos 2018 Perşembe16 Ağustos 2018 Perşembe 17:54
Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. Nöbetçi eczane İstanbul’da en çok arananlar listesinde yer almakta. 16 Ağustos Perşembe nöbetçi eczane ümraniye. İşte İstanbul Ümraniye nöbetçi eczaneleri 16 Ağustos 2018 Perşembe
Aylin Eczanesi
Adres: İstiklal Mah. Talatpaşa Cad. No. 113 Ümraniye/istanbul
Tel: 0 216 335 38 98
Cihanay Eczanesi
Adres: Mehmet Akif Mah. Çetin Cad. No. 28-32c Yukarı Dudullu Ümraniye/istanbul
Tel: 0 216 266 75 56
Ömür Eczanesi
Adres: Kazım Karabekir Mah. Adem Yavuz Cad. No. 18/a-3 Ümraniye/istanbul
Tel: 0 216 630 10 56
Volkan Eczanesi
Adres: Armağanevler Mah. Neyzen Tevfik Sok. No. 16/A Çakmak Ümraniye/istanbul
Tel: 0 216 329 83 00
YORUM YAZ