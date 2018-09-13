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Nöbetçi eczane Kadıköy 

Kadıköy bugün nöbetçi eczane isimleri. İstanbul nöbetçi eczaneler hangileri? İstanbul ilçeleri nöbetçi eczane adresleri. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki İstanbul'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Kadıköy nöbetçi eczane isimleri

13 Eylül 2018 Perşembe 19:04
Nöbetçi eczane Kadıköy 

Kadıköy bugün nöbetçi eczane isimleri. İstanbul nöbetçi eczaneler hangileri? İstanbul ilçeleri nöbetçi eczane adresleri. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki İstanbul'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri?

Elif Eczanesi Kadıköy Bostancı

Bostancı Mahallesi Vukela Caddesi 26/a

Gülçe Eczanesi Kadıköy Fikirtepe

Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi 34b

Esat Eczanesi Kadıköy Koşuyolu

Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak 7cb

Ertürk Eczanesi Kadıköy Suadiye

Suadiye Mahallesi Tonozlu Sokak 5

Bizim Evin Eczanesi Kadıköy Feneryolu

Feneryolu Mahallesi Atılay Sokak 17/1

Çarşı Zırhlıoğlu Eczanesi Kadıköy Osmanağa

Osmanağa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi 76b

Sahra Eczanesi Kadıköy Sahrayıcedit

Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak 46

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 19:04
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