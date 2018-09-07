Nöbetçi eczane Kadıköy
İstanbul nöbetçi eczaneler hangileri? İstanbul ilçeleri nöbetçi eczane adresleri. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki İstanbul'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Nöbetçi eczane Kadıköy.07 Eylül 2018 Cuma 19:11
İstanbul nöbetçi eczaneler hangileri? İstanbul ilçeleri nöbetçi eczane adresleri. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki İstanbul'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Nöbetçi eczane Kadıköy.
Suna Eczanesi Kadıköy Acıbadem
Acıbadem Mahallesi Sarayardı Caddesi 1/a
Yeni Zeynep Eczanesi Kadıköy Ondokuzmayıs
19 Mayıs Mahallesi Okur Sokak 11b
Moda Zırhlıoğlu Eczanesi Kadıköy Caferağa
Caferağa Mahallesi Moda Caddesi 115a
Köprülüler Eczanesi Kadıköy Göztepe
Merdivenköy Mahallesi Hızır Bey Caddesi 148/b-c
Dilara Eczanesi Kadıköy Göztepe
Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 260c
Deniz Eczanesi Kadıköy Kızıltoprak
Feneryolu Mahallesi Bağdat Caddesi 67/c
Çiğdem Eczanesi Kadıköy Bostancı
Bostancı Mahallesi Kitapçı Mehmet Süleyman Sokak 41-b
YORUM YAZ