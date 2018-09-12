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Nöbetçi eczane Kadıköy 12 Eylül Çarşamba

Kadıköy bugün nöbetçi eczane isimleri. İstanbul nöbetçi eczaneler hangileri? İstanbul ilçeleri nöbetçi eczane adresleri. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki İstanbul'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Nöbetçi eczane Kadıköy 12 Eylül Çarşamba

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:49
Nöbetçi eczane Kadıköy 12 Eylül Çarşamba

Kadıköy bugün nöbetçi eczane isimleri. İstanbul nöbetçi eczaneler hangileri? İstanbul ilçeleri nöbetçi eczane adresleri. Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki İstanbul'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Nöbetçi eczane Kadıköy 12 Eylül Çarşamba

 

Zeytindalı Eczanesi Kadıköy Sahrayıcedit

Sahrayıcedit Mahallesi Mumindere Sokak 35b

Lotus Eczanesi Kadıköy Fikirtepe

Dumlupınar Mahallesi Barış Sokak 7-bf

İpek Eczanesi Kadıköy Kızıltoprak

Zühtüpaşa Mahallesi Hasanamır Sokak 11/a

Evranos Eczanesi Kadıköy Göztepe

Göztepe Mahallesi Nadir Ağa Sokak 11/1a

Doğuş Eczanesi Kadıköy Bostancı

Bostancı Mahallesi Prof. Ali Nihat Tarlan Caddesi 5c

Derman Eczanesi Kadıköy Rasimpaşa

Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi 68/a

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:49
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