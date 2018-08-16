Nöbetçi eczane Bahçelievler 16 Ağustos Perşembe
Akşamlara rahatsızlanan vatandaşların imdadına nöbetçi eczaneler yetişmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. Nöbetçi eczane İstanbul’da en çok arananlar listesinde yer almakta. 16 Ağustos Perşembe İstanbul nöbetçi eczane isimleri ve adresleri araştırılmakta. İşte İstanbulBahçelievler nöbetçi eczaneleri16 Ağustos 2018 Perşembe 18:00
Akşamlara rahatsızlanan vatandaşların imdadına nöbetçi eczaneler yetişmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. Nöbetçi eczane İstanbul’da en çok arananlar listesinde yer almakta. 16 Ağustos Perşembe İstanbul nöbetçi eczane isimleri ve adresleri araştırılmakta. İşte İstanbul Bahçelievler nöbetçi eczaneleri
Dilek Eczanesi
Adres: Zafer Mah. Kaptan Sok. No. 2/A Yenibosna Bahçelievler/istanbul
Tel: 0 212 552 46 83
Güngör Eczanesi
Adres: Şirinevler Mah. Mahmutbey 20. Sok. No. 6 Şirinevler Bahçelievler/istanbul
Tel: 0 212 451 80 10
Oya Eczanesi
Adres: Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı 105/C Yayla Bahçelievler/istanbul
Tel: 0 212 441 17 96
Renk Eczanesi
Adres: Şirinevler Mah. Saray Cad. No. 6a Şirinevler Bahçelievler/istanbul
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