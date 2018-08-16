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Nöbetçi eczane Bahçelievler 16 Ağustos Perşembe

Akşamlara rahatsızlanan vatandaşların imdadına nöbetçi eczaneler yetişmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. Nöbetçi eczane İstanbul’da en çok arananlar listesinde yer almakta. 16 Ağustos Perşembe İstanbul nöbetçi eczane isimleri ve adresleri araştırılmakta. İşte İstanbulBahçelievler nöbetçi eczaneleri

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:00
Nöbetçi eczane Bahçelievler 16 Ağustos Perşembe

Akşamlara rahatsızlanan vatandaşların imdadına nöbetçi eczaneler yetişmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. Nöbetçi eczane İstanbul’da en çok arananlar listesinde yer almakta. 16 Ağustos Perşembe İstanbul nöbetçi eczane isimleri ve adresleri araştırılmakta. İşte İstanbul Bahçelievler nöbetçi eczaneleri

Dilek Eczanesi

Adres: Zafer Mah. Kaptan Sok. No. 2/A Yenibosna Bahçelievler/istanbul

Tel: 0 212 552 46 83

Güngör Eczanesi

Adres: Şirinevler Mah. Mahmutbey 20. Sok. No. 6 Şirinevler Bahçelievler/istanbul

Tel: 0 212 451 80 10

Oya Eczanesi

Adres: Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı 105/C Yayla Bahçelievler/istanbul

Tel: 0 212 441 17 96

Renk Eczanesi

Adres: Şirinevler Mah. Saray Cad. No. 6a Şirinevler Bahçelievler/istanbul

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 18:00
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