THY- Euroleague
0553 313 94 23

Nobel Ödüllü Murad, Sincar'da hastane inşa edecek

Nobel Ödüllü Ezidi Nadia Murad, kendisine hibe edilen para ile doğup büyüdüğü Musul'un Sincar ilçesinde bir hastane inşa edecek

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:48
Nobel Ödüllü Murad, Sincar'da hastane inşa edecek

MUSUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılarak aylarca alıkonulan Nadia Murad (25), Nobel Barış Ödülünden elde ettiği parayla Musul'un Sincar ilçesinde bir hastane inşa edeceğini duyurdu.

Murad, Irak ziyareti çerçevesinde başkent Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunduktan sonra doğup büyüdüğü ancak DEAŞ ile mücadelede tamamen harap olan Sincar ilçesine geldi.

Sincar ilçe merkezinde Ezidilerle bir araya geldikten sonra kısa bir açıklama yapan Murada, "Nobel Barış Ödülünden aldığım para ile Sincar'da daha çok DEAŞ'ın cinsel saldırılarına maruz kalan kadın ve dulların tedavi edilebileceği bir hastane inşa edeceğim." ifadelerini kullandı.

Hastane projesine onay verilmesi vesilesiyle Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne teşekkür eden Murad, hastanenin en kısa zamanda inşa edilmesi için ilgili insani örgütlerle temasa geçeceğini söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 10 Aralık'ta Murad'a Nobel Barış Ödülü ve 1 milyon dolar verilmişti.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine saldırmış, birçok kadın ve kız çocuğunu alıkoymuştu. Murad da alıkonulan binlerce Ezidi kadınların arasındaydı.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:48
  1. Musul
  2. nadia murad

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yatırımcı rehberi (3)
    1. Yatırımcı rehberi (3)
    2. Yatırımcı rehberi (4)
    3. Yatırımcı rehberi (2)
    4. Yatırımcı rehberi (1)
    5. Akraba evliliklerine bağlı..
    6. Arkadaşlarını kazada kaybettiler yeni..
    7. Nafaka mağdurları adalet bekliyor
    8. Güvenlik güçleri tefecilere göz..
    9. Fiat’tan yılın son büyük fırsatı
    10. Ersun Yanal'ın yardımcıları belli oldu
    11. Bunu yapan yandı! EPDK harekete geçti
    12. "Fenerbahçe maçı alt sıraları ciddi..
    13. GRAFİKLİ - Beşiktaş ile Trabzonspor..
    14. Yemen'de bir yıl daha savaş ve insani..
    15. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u..
    16. Bu kadar çarpıtma varsa, niçin sabotaj..
    17. Doğu'da soğuk hava
    18. Ahlaksız sapık Youtuber hakkında..
    19. Trabzonspor'un rakibi Beşiktaş
    20. Vatandaşa büyük müjde! Faturaya..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak