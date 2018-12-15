Nobel Ödüllü Murad, Sincar'da hastane inşa edecek

MUSUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılarak aylarca alıkonulan Nadia Murad (25), Nobel Barış Ödülünden elde ettiği parayla Musul'un Sincar ilçesinde bir hastane inşa edeceğini duyurdu.

Murad, Irak ziyareti çerçevesinde başkent Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunduktan sonra doğup büyüdüğü ancak DEAŞ ile mücadelede tamamen harap olan Sincar ilçesine geldi.

Sincar ilçe merkezinde Ezidilerle bir araya geldikten sonra kısa bir açıklama yapan Murada, "Nobel Barış Ödülünden aldığım para ile Sincar'da daha çok DEAŞ'ın cinsel saldırılarına maruz kalan kadın ve dulların tedavi edilebileceği bir hastane inşa edeceğim." ifadelerini kullandı.

Hastane projesine onay verilmesi vesilesiyle Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne teşekkür eden Murad, hastanenin en kısa zamanda inşa edilmesi için ilgili insani örgütlerle temasa geçeceğini söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 10 Aralık'ta Murad'a Nobel Barış Ödülü ve 1 milyon dolar verilmişti.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine saldırmış, birçok kadın ve kız çocuğunu alıkoymuştu. Murad da alıkonulan binlerce Ezidi kadınların arasındaydı.



