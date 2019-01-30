Nobel ödüllü aktivistten "BAE’ye casusluk soruşturması açılsın" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), muhalifler ve insan hakları aktivistlerinin telefonlarına yönelik siber saldırılarına karşı soruşturma açılması çağrısında bulundu.

BAE için çalışan eski ABD istihbarat operatörlerinin ''Karma'' olarak adlandırılan ileri teknoloji casusluk aracıyla Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Yemenli aktivist Tevekkül Kerman'ın da aralarında bulunduğu aktivist, diplomat ve muhalif yabancı kişilerin iPhone marka telefonlarını hacklediği iddia edildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan Yemenli aktivist Kerman, BAE'nin telefonlarına sızdığı kişilerin mahremiyetini ihlal etmekle kalmadığı, aynı zamanda özgürlüklerini de ihlal ettiğini belirtti.

Kerman Abu Dabi yönetiminin söz konusu hackleme programlarıyla insanların hayatlarını tehdit ettiğini savunarak, "BAE, bu yollarla elde ettiği kişisel bilgileri, kaçırma veya öldürme gibi insanların güvenliğini hedef almak için kullanıyor. BAE'nin sicili bu tür suçlarla dolu." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin güvenliğinden ziyade telefonları casus saldırılarına maruz kalan diğer aktivist ve muhaliflerin hayatlarından endişe ettiklerini söyleyen Kerman, dolayısıyla BAE'nin hedef aldığı ve Reuters haber ajansının güvenilir kaynaklara dayandırarak ortaya çıkardığı kişilerin yargıya başvurma hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Yemenli aktivist Kerman, sözlerine şöyle devam etti:

"BAE'nin, ülkem Yemen'in yanı sıra bölgede özgürlük mücadelesi veren aktivistler ve Arap Baharı öncülerine karşı agresif politikalarıyla mücadele etmeye devam ediyorum. BAE'nin işlediği suçların, telefon casusluğundan ibaret olmadığını biliyorum. BAE ve Suudi Arabistan'dan, agresif politikalarına ve zalim rejimlerine karşı duran muhaliflere yönelik her türlü kötülüğü bekliyorum."

ABD'li kurumların, aktivistlerin telefonlarına sızma imkanı sağlayacak programları BAE ile paylaşmasını beklenmedik bir durum olarak değerlendiren Kerman, ABD gibi bir ülkenin bu tür programların küçük, kibirli ve despotik bir ülkeye verilmesine müsaade etmemesi gerektiğini söyledi.

Kerman, aksine "ABD'den insan haklarını savunan aktivistler ile bölgedeki zulümler karşısında mücadele edenleri, siber saldırılara karşı korumasını umduklarını" aktararak, ABD'ye BAE'nin telefon casusluğu skandalına ve buna bulaşan ABD'li firmalara soruşturma başlatması talebinde bulundu.

Reuters haber ajansının haberinde, BAE'nin, ABD'nin eski bazı istihbarat çalışanlarının yardımıyla Katar Emiri Al Sani, Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Şimşek, Yemenli aktivist Kerman ve diğer bazı bölge yetkilileri ile aktivistlerin telefonlarına casusluk programlarıyla sızdığı ifade edilmişti.