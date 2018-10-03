Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

İsveç Kraliyet Akademisi, 2018 Nobel Kimya Ödülü'nün sahiplerini açıkladı.

Ödülün yarısı, bilim insanı Frances H. Arnold'a gitti. Diğer yarısı ise bilim insanları George P. Smith ve Sir Gregory P. Winter arasında paylaştırıldı.

Ödül, üç bilim insanına insanlığın kimyasal sorunlarını çözmeye yarayan proteinler geliştirdikleri gerekçesiyle verildi.