Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
Tıp ve Fizik ödüllerinden sonra ilan edilen 2018 Kimya Ödülü ikiye bölündü. Ödülün yarısı bilim insanı Frances H. Arnold'a gitti, diğer yarısının ise bilim insanları George P. Smith ve Sir Gregory P. Winter arasında paylaştırıldığı bildirildi.03 Ekim 2018 Çarşamba 13:09
İsveç Kraliyet Akademisi, 2018 Nobel Kimya Ödülü'nün sahiplerini açıkladı.
Ödülün yarısı, bilim insanı Frances H. Arnold'a gitti. Diğer yarısı ise bilim insanları George P. Smith ve Sir Gregory P. Winter arasında paylaştırıldı.
Ödül, üç bilim insanına insanlığın kimyasal sorunlarını çözmeye yarayan proteinler geliştirdikleri gerekçesiyle verildi.
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