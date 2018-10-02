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Nobel Fizik Ödülü sahipleri açıklandı

İsveç Kraliyet Akademisi tarafından, Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Bu yılki ödül, lazer fizikteki çığır açan buluşları nedeniyle bilim insanları Ashkin, Mourou ve Strickland'a gitti.

02 Ekim 2018 Salı 13:06
Nobel Fizik Ödülü sahipleri açıklandı

İsveç Kraliyet Akademisi, Nobel Fizik Ödülü'nün sahiplerini açıkladı.

Bu yılki ödül, bilim insanları Arthur Ashkin, Gerard Mourou ve Donna Strickland'a verildi.

Üç bilim insanı, lazer fizikteki çığır açan buluşları nedeniyle ödüle uzandı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 13:06
  1. Nobel
  2. Nobel Fizik Ödülleri
  3. Arthur Ashkin
  4. Gerard Mourou
  5. Donna Strickland

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