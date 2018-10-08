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Nobel Ekonomi Ödülünü kim kazandı? William D. Nordhaus ve Paul M. Romer nereli?

2018 Nobel Ekonomi Ödülü'nü William D. Nordhaus ve Paul M. Romer kazandı. Peki William D. Nordhaus kimdir? William D. Nordhaus ve Paul M. Romer nereli?

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:26
Nobel Ekonomi Ödülünü kim kazandı? William D. Nordhaus ve Paul M. Romer nereli?

2018 Nobel Ekonomi Ödülü'nü William D. Nordhaus ve Paul M. Romer kazandı. Peki William D. Nordhaus kimdir?

Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu. Ödülü bu yıl ABD'li ekonomistler William D. Nordhaus ((31 Mayıs 1941 yılında doğdu) ve Paul M. Romer kazandı. Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Nordhaus'un iklim ekonomisi ve Romer'in endojen büyüme teorisi çalışmaları sayesinde ödülü kazandıkları duyuruldu. Nordhaus'un iklim ekonomisi çalışması, iklim değişikliği sebebiyle ortaya çıkan zararı, Romer'in endojen büyüme teorisi ise ekonomistlerin sağlıklı ekonomi büyüme oranını nasıl elde edeceklerini konu alıyor. Norhdaus ve Romer'in oluşturduğu modellerin, iklim değişikliği ile mücadele ve ekonomik büyümenin gelişimi konularında yardımcı kaynak görevi gördüğü belirtildi. Makroekonomiyi küresel ölçekte ele alan ikilinin dünyanın en büyük sorunlarından biri ile mücadele etmeye çabaladıkları vurgulandı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 13:26
  1. William D. Nordhaus
  2. Paul M. Romer
  3. Nobel Ekonomi Ödülünü kim kazandı?

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