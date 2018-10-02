2018 Nobel Fizik Ödülünü kim kazandı?

2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu. Ödülün bu yılki sahipleri Arthur Ashkin, Gerard Mouru ve Donna Strickland oldu. Ödül ışıkla yapılan cihazlara verildi.

Yapılan açıklamaya göre, Arthur Ashkin, Gerard Mourou ve Donna Strickland bilim insanı ödüle lazer fiziğindeki çığır açıcı çalışmalarından dolayı layık görüldü. Nobel Fizik Ödülü'nün geçen yılki sahipleri yerçekimi dalgaları üzerine yaptıkları araştırmalardan dolayı Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne'nun olmuştu.