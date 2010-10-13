No yok Yes var

CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Merkez Valisi Ali Serindağ’ın CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmesini haberleştirdikleri için Vakit çalışanları Serdar Arseven ve Aslan Değirmenci hakkında açılan dava sonuçlandı. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 8. duruşmada hâkim, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek ve basın yolu ile ifşa etmek suçlarının sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK’nın 232/2-e maddesi uyarınca beraatlarına karar verdi.



İLK SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKMIŞTI



Önder Sav’ın, Vali Serindağ ile ‘dinlendiği’ iddiası ile başlatılan ilk soruşturmada, ‘takipsizlik’ kararı çıkmıştı. Savcı Vahdet Polatkan, Sav’ın Serindağ ile görüşürken aranan cep telefonunu “açık” bıraktığını belirterek, “Bu süre zarfında telefondan yapılan görüşmelerin emniyet veya başka bir birim tarafından dinlenip kaydedilmediği saptanmıştır. Bu itibarla cep telefonunu dinleyen ve kaydeden bir görevli olmadığı da ortaya çıkmaktadır” demişti.



TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU: DİNLEME YOK



CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın yasadışı dinlendiği iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da hazırladığı raporda ‘dinleme yok’ demişti. Her iki araştırma sonucunda da “Telekulak” iddialarıyla ortalığı velveleye veren CHP’li Sav’ın ‘No’ yerine ‘Yes’e bastığı tescillenmişti.



İDDİANAME: DİNLEME YOK, AÇIK BIRAKILAN TELEFON VAR



Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan tarafından açılan davanın iddianamesinde, Önder Sav’ın, 23 Mayıs 2008 tarihinde, CHP Genel Merkezi’ndeki odasında, Merkez Valisi Ali Serindağ ile yüz yüze görüşme yaptığı kaydedilmişti. Görüşme sırasında, muhabirimiz Aslan Değirmenci’nin, daha önceki bir konuşması ile ilgili görüşmek amacıyla gazeteye ait sabit telefondan Sav’ın cep telefonunu aradığı belirtilen iddianamede, Önder Sav’ın çağrıyı kabul ettiği ve telefon açık olduğu halde Değirmenci’ye beklemesini söylediği aktarıldı. Değirmenci’nin, telefon açık iken Sav ile Serindağ arasındaki konuşmaları dinlediği, daha sonra da bu konuşmaları not ederek gazetenin Ankara Temsilcisi Serdar Arseven’e verdiği belirtilen iddianamede, bu konuşmaların, Değirmenci ve Arseven’in adıyla Anadolu’da Vakit Gazetesi’nin 26 Mayıs 2008 tarihli baskısında “Sanki CHP Valisi” başlığıyla yayımlandığı ifade edilmişti.



BİLİRKİŞİ: ‘NO’ YERİNE ‘YES’E BASILMIŞ!



İddianamede, “Her ne kadar şikâyetçi Önder Sav, kullandığı cep telefonunu açmadığını, telefonun bir başka yöntemle dinlenip görüşmenin bilgisi ve rızası dışında yapıldığını savunmuş ise de telefon ve donanımı üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesine göre, telefonda çağrıyı kabul etmeden görüşmeyi başlatacak bir programa rastlanmadığı ve telefon tuşlarının fonksiyonlarını olağan biçimde yerine getirdiği; bu durumda Sav’ın, telefonunun açılmadan bir başka yöntemle dinlenildiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır” denilmişti. Kartel medyası, Önder Sav’ın telefon özürlülüğünü görmezden gelip, olayı yasadışı dinleme olarak duyurmuştu.