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NN Hayat ve Emeklilik, e-NN ile hayatı kolaylaştırıyor

NN'in online sigorta satın alma imkanı sunan e-NN platformuyla hızlı, kolay ve güvenilir hizmetin yanı sıra ücretsiz ambulans, tıbbi danışmanlık hizmetleri, check up hizmetleri gibi farklı avantajlar da müşterilere ek fayda olarak sunuluyor

24 Aralık 2018 Pazartesi 15:41
NN Hayat ve Emeklilik, e-NN ile hayatı kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, artık ferdi kaza ve tehlikeli hastalıklar sigortası ürünlerinin online kanaldan satışına e-NN ile başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NN’in online sigorta satın alma imkanı sunan e-NN platformuyla hızlı, kolay ve güvenilir hizmetin yanı sıra ücretsiz ambulans, tıbbi danışmanlık hizmetleri, check up hizmetleri gibi farklı avantajlar da müşterilere ek fayda olarak sunuluyor.

e-NN sayesinde internet kullanıcıları, kendi ihtiyaçlarına göre 4 adımda hızlı, kolay ve güvenli şekilde online olarak ferdi kaza ve tehlikeli hastalıklar sigortası satın alabilecek.

NN Hayat ve Emeklilik, e-NN platformunda "Sağlıkla Kal", "Sağlıkla Kal Ekstra" ve "Ucuz Atlat" ürünleriyle tehlikeli hastalıklar, ferdi kaza sigortası gibi müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik farklı kapsam ve içerikte ürünler sunuyor.

NN, bu platform üzerinde kaliteli bir müşteri deneyimi yaşatmayı hedeflerken, müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik ürünlerle de platformu zenginleştirmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Beste Yıldız, her zaman müşteri odaklı ve hayatı kolaylaştıran çözümler sunmayı hedeflediklerini belirterek "Dijital gelişmeleri ve trendleri çok yakından takip ediyoruz. Yeni online satış kanalımız e-NN sayesinde müşterilerimiz ve müşteri adaylarımız için tehlikeli hastalıklar ve ferdi kaza sigortası almak artık çok kolay. e-NN ile hem satış kalitesini arttırmaya hem de müşterilerimizin zamandan tasarruf etmelerini sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 15:41
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