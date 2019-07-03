NLP kursiyerleri sertifikalarını aldı

Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği bünyesinde verilen pratisyen, master ve trainer (NLP) eğitimleri, kursiyerlerin ilgi odağı oldu.

Kursiyerlere; pratisyen eğitimleri 4 gün, master eğitimleri 4 gün ve trainer eğitimleri 5 gün olmak üzere toplam 13 gün paket eğitimleri verildi. NLP Master eğitimlerine katılan kursiyerlerin sertifika töreni coşku ile yapıldı. Sertifika töreninde konuşan Dernek Başkanı Soner Çam, "Bu eğitimleri alan kursiyerler; iş dünyasında başarılı bir geleceğe sahip olmak, farkındalık seviyelerini artırmak, kişisel potansiyeli tanımak, başarı yolunda etkin hedefler belirlemek, ruh halini kontrol edebilmek, zihinlerde çöpleri temizlemek, iletişim kalitesini artırmak, kendini doğru ve etkin ifade edebilmek, olumsuz alışkanlıklardan kurtulmak, stresle başa çıkabilmek ve mutlu, başarılı olmak kazanımlarını elde ederler" dedi.