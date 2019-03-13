NKÜ Sosyal Yaşam Merkezine çanta mağazası

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Yaşam Merkezine, kurum personeli, öğrenciler ve Tekirdağ halkının alışveriş yapabileceği çanta mağazası açıldı.

Gıdadan giyime, kırtasiyeden banka hizmetine, elektronikten kozmetiğe birçok mağazayı bünyesinde bulunduran Sosyal Yaşam Merkezinde, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve eşi Selda Şahin’ in katılımıyla çanta mağazasının açılışı gerçekleşti.

NKÜ personeli ve öğrencilerinin bulunduğu açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "Sosyal Yaşam Merkezimizi daha hareketli ve daha faydalı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Açılışını yaptığımız mağazamızın da personelimize, öğrencilerimize, halkımıza hayırlı olmasını diliyor, mağaza sahibimizin de bol kazançlar sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Açılışın ardından Rektör Şahin ve beraberindekiler Yaşam Merkezinde bulunan diğer mağazaları ziyaret ederek mağaza sahipleri ile görüş alışverişinde bulundu.