Nizip’te orman yangını Gaziantep’in Nizip ilçesi çadırkent yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Gaziantep’in Nizip ilçesi çadırkent yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Belkıs kırsal mahalesinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip İtfaiye Amirliği ekiplerince kontrol altına alındı.

Kontrol altına alınan yangının çıkma henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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