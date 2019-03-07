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Nizip’te 21 bin adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri bir depoya yaptıkları baskında yasal olmayan 21 bin 600 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 15:38
Nizip’te 21 bin adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri bir depoya yaptıkları baskında yasal olmayan 21 bin 600 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.


Nizip ilçesi Mimar Sinan mahallesi’nde bulunan ve Suriye uyruklu T.B isimli şahsın depo olarak kullandığı iş yerine baskın düzenleyen Gaziantep İl Jandarma ekipleri, yapılan aramalarda 21 bin 600 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.


Operasyonda şahıs gözaltına alınırken, yasal olmayan haplara imha edilmek üzere el konuldu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:38
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