Nizip Caddesi 5 gün boyunca trafiğe kapanacak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yol çalışması nedeniyle Nizip caddesinin 5 gün trafiğe kapalı olacağını duyuruldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yol çalışması nedeniyle Nizip caddesinin 5 gün trafiğe kapalı olacağını duyuruldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Nizip Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması yapılacağını belirtildi.

Açıklamada, sürücülerden yolun kapalı olacağı 17-21 Şubat tarihleri arasında Nizip Caddesi’ni kullanan araç sürücülerinin (Fuar Kavşağı ile Mezarlık Kavşağı arası) Maarif Kavşağı ve Valilik istikametinden gelip Mezarlık Kavşağı’na gitmek isteyenlerin karşı ve sağdan Derekenarı Sokağı; Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ve Gazi Muhtarpaşa Bulvarı istikametinden gelenleri ise Çetinkaya Kavşağı’ndan sol ve karşıdan D-400 karayolunu kullanmaları istendi.

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