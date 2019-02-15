Nizip Caddesi 5 gün boyunca trafiğe kapanacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yol çalışması nedeniyle Nizip caddesinin 5 gün trafiğe kapalı olacağını duyuruldu.15 Şubat 2019 Cuma 17:48
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yol çalışması nedeniyle Nizip caddesinin 5 gün trafiğe kapalı olacağını duyuruldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Nizip Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması yapılacağını belirtildi.
Açıklamada, sürücülerden yolun kapalı olacağı 17-21 Şubat tarihleri arasında Nizip Caddesi’ni kullanan araç sürücülerinin (Fuar Kavşağı ile Mezarlık Kavşağı arası) Maarif Kavşağı ve Valilik istikametinden gelip Mezarlık Kavşağı’na gitmek isteyenlerin karşı ve sağdan Derekenarı Sokağı; Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ve Gazi Muhtarpaşa Bulvarı istikametinden gelenleri ise Çetinkaya Kavşağı’ndan sol ve karşıdan D-400 karayolunu kullanmaları istendi.
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