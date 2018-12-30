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Nizamülmülk’ün Melikşah’a verdiği cevap

Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri Nizamülmülk'ün medreselerde yaptığı devrim sebebiyle Melikşah'a şikâyet edilmesi üzerine Sultan'a verdiği cevap bizi kendimize getirecek bir ibretliktedir.

30 Aralık 2018 Pazar 13:09
Nizamülmülk’ün Melikşah’a verdiği cevap

Nizamülmülk, büyük bir eğitim devrimi yapmıştı; bin yılı inşa eden, Batı üniversitelerine de kaynaklık eden muazzam bir medrese devrimi.

Bazı kişiler, Nizamülmülk’ü, Melikşah’a şikayet ederler. Şöyle derler: “Sultanım! Nizamülmülk’ün eğitime yaptığı bu devâsâ yatırımla, İstanbul’u fethedebiliriz!

Melikşah, vezirini çağırır, hesap sormaya kalkışır.

Nizamülmülk’ün Melikşah’a verdiği cevap, bizi de silkeleyip kendimize getirmeye yetecek niteliktedir:

Sultanım! Ben, gece orduları yetiştiriyorum. İlim, fikir, zikir ve ruh orduları. Maddî ordularının ulaşamayacağı yerlere onlarla ulaşabilirsin. İnançlarımızı, ruh köklerimizi her dâim diri tutacak, biz yok olsak bile inançlarımızın yaşamasını sağlayacak tohumları ekiyorum.

Sözün özü: Maddî ordularınız ne kadar güçlü olursa olsun, gece ordularınız, manevî ordularınız, ilim, fikir, zikir, sanat ve ahlâk ordularınız yoksa, çürümekten ve yok olmaktan kurtulamazsınız.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 13:09
  1. İstanbul
  2. Nizamülmülk
  3. Batı üniversiteleri
  4. eğitim devrimi
  5. Melikşah
  6. gece orduları
  7. İlim
  8. fikir
  9. zikir
  10. ruh
  11. manevî ordularınız ilim fikir zikir sanat ve ahlâk

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