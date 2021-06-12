Nizamettin Kalaman kimdir? Bir dönem CTE genel müdürü olan Nizamettin Kalaman nerelidir?
Nizamettin Kalaman kimdir? Hakimlik görevine 1986 yılında başlayan Nizamettin Kalaman, Kızıltepe, Şiran, Anamur ve Ordu Hakimliği görevlerinde bulundu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü görevini de yapan Nizamettin Kalaman kimdir, nerelidir? Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman hangi görevlerde bulundu?
Nizamettin Kalaman kimdir? 1958 Görele doğumlu olan ve İstanbul Hukuk Fakültesi´nden 1981 yılında mezun olduktan sonra 1986 yılında Hakimlik görevine başlayan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, sırasıyla Kızıltepe, Şiran, Anamur ve Ordu Hakimliği görevlerinde bulundu.
Nizamettin Kalaman, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcılığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Nizamettin Kalaman, Danıştay üyeliğine seçildi.