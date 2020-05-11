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Dini Bilgiler

Niyet ve davranış

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor, “İman edip salih amellerde bulunanlar, Rablerinin izniyle altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere konulmuşlardır. Orada birbirlerine olan dirlik temennileri: "Selam"dır. (İbrahim Suresi, 23. ayet)

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:12:00 -
Niyet ve davranış

-Ömer b.Hattâb’dan, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resûlü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resûlü’nedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir.” (Müslim, Buhârİ)

-Ebû Hüreyre’den, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: - İzzet ve celâl sahibi Allah şöyle buyurdu:  “Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa on kattan yedi yüz kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer (kulum) bir kötülük  yapmaya niyet eder de yapmazsa onu (bir günah olarak) yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük (günahı) yazarım.”  (Müslim, Buhârî)

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