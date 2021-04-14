Niyet unutulursa oruç geçersiz olur mu? Nasıl niyet edilir?

Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu, ramazan ayının merak edilen sorularını cevapladı. Peki “Oruç için her gün niyet edilmeli mi? Nasıl niyet edilir? Niyet Unutulursa Oruç Geçersiz Olur mu?” Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

Ramazan orucuna şu şekilde niyet getirilir:

Fetva Kurulundan yapılan açıklamada, “Her ibadette olduğu gibi farz ve nafile oruçlar için de niyet şarttır. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu Vesselam) şöyle buyurmuştur: Ameller ancak niyetlere göredir (Buhârî, Bed’ül-Vahy 1, No: 1). Müçtehit imamlar arasında sadece Ebu Hanife'nin talebesi olan İmam Züfer'in, niyeti orucun şartı olarak görmediği rivayet edilir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l Müctehid s.247). Fakat İmam Züfer'in bu görüşü, Hanefî âlimleri arasında dahi kabul görmemiştir. Ramazan orucuna şu şekilde niyet getirilir: Niyet ettim farz olan ramazan orucunu tutmaya.

Ne zaman niyet edilmeli?

Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezhebine göre akşam namazıyla sabah namazı arasındaki herhangi bir vakitte bir sonraki gün için oruca niyet getirilebilir. Hanefî mezhebine göre efdal olan imsak vaktinden hemen önce niyetin getirilmesidir. Ancak oruç adak veya kaza olmadığı sürece fecir vaktinden sonra öğlene kadarki süre içerisinde de niyet getirilebilir.

Her gün niyet edilmeli mi?

Cumhura göre ramazanın her günü için ayrı ayrı niyet getirmek gerekir. Çünkü her gün başlı başına bir ibadettir. Malikî mezhebi ise Ramazan’ın başında bir defa niyet getirilirse bunun tüm günler için yeterli olacağı görüşündedir. Malikilere göre aynı hüküm art arda tutulan kefaret, kaza ve sünnet oruçlar için de geçerlidir (İbn Kudâme, el-Muğnî II, 412).