Niyet hayır, akıbet hayır

Alaettin Köksal

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) söyle buyurmaktadır. “Ameller niyete göredir.” Niyet hayır ise, akıbetleri de hayır, niyet şer ise, akıbet de şer olur. Yapılan her bir hayrın ve şer’in başı niyet olduğuna göre, müslümanlar olarak niyetlerimize, içten ve dıştan gelen nefsi arzuları, şeytani vesveseleri karıştırmamalıyız. Niyetlerini Yüce Allah’ın (CC) rızasına uygun bir şekilde yapmaya çalışanların Yardımcısı Yüce Allah’tır.

Osmanlı devletinin çöküşünden sonra, İslam ümmeti olarak niyetlerimizi Kur’an ve sünnette uygun olarak yapmayı terk ederek, batıl olan, batının, doğunun ve kuzeyin güçlü devletlerin ekonomik, askeri ve kültür dayatmalarına boyun eğerek, batılılaşma gibi yanlış bir niyetle hareket ettiğimizden dünkü azametimizi dünyaya yön veren siyasi gücümüzü kaybetmiş olduk.

Osmanlının yıkılışına vesile olan asıl sebep körü körüne batılılaşma niyetiydi. Batılılaşmak, batının teknolojik gücünü almak ve üstüne çıkmak olarak ifade edildiği halde, İslam ümmeti olarak batının ve batıl sistemlerin iflas etmiş, köhnemiş medeniyetlerinin ahlaksızlıklarını almış olduk. İslam ülkelerinin liderleri ve İslam ümmetinin batıla doğru yönlenmiş veya yönlendirilmiş niyetlerini, Kur’an sünnete doğru çevirmedikleri sürece, batıl güçlerin ve sistemlerin tesirinden kurtulamayacaklardır.

Niyetlerini özlerine doğru çevirmeye gayret eden liderleri, iktidardan düşürmek, sayısal güçlerin kırmak için içten ve dıştan gelen siyasi, ekonomik ve askeri kuşatmalara karşı dik durmayanlar, iktidardaki partiye destek vermeyenler, aksine zayıflatmaya çalışanlar, doğrudan veya dolaylı bir şekilde şer güçlerin kötü niyetlerine destek vermiş olurlar. Siyasiler, siyasi parti liderleri, cemaat ve tarikat önderleri, öncelikle niyetlerini gözden geçirmek suretiyle, toplumu yönlendirmeye yönelik söz, fiil, tavır ve davranışlarıyla yaptıkları doğru ve yanlışlarının öz eleştirisini yaparak topluma örnek olmalıdırlar.

AK partisinden ayrılarak, yeni parti çalışması yapanların, Sayın Erdoğan’ın bugüne kadar ülkenin ve milletin yararına yaptığı hizmetleri yeterli görmeyebilirler. Sayın Erdoğan’dan farklı ne yapacaklarını söylemeden, kafa karıştırıcı fütursuz eleştirilerle, Sayın Erdoğan’ı siyasi gücünü kırmaya çalışanların akıbeti hayırlı olmaz. Yüce Allah (CC) bu hususta iman edenleri şöyle uyarmaktadır. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.” (Ahzab 70)

Sayın Erdoğan’ı milli görüşü bölen bir insan olarak görenlere, AK partisinin içinden çıkıp yeni parti kurma çalışmalarına sevinenlere, bilmeden ve düşünmeden konuşanlara, Yüce Allah (CC) şöyle uyarmaktadır. “Bir de hiç bilmediğiniz bir şeyin peşi sıra gitme! Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsinde sorumlu tutulmaktadır.” (İsra 36)

AK partisinden ayrılarak yeni parti kurma çalışması yapanların, Sayın Erdoğan da milli görüşten ayrılarak, AK partisini kurmuştur cümlesiyle kendilerini aklayamazlar. Yeni parti çalışması ile AK partisinin kuruluşu arasında hiçbir benzerlik yoktur. Yeni oluşumcular, iktidarda olan Ak partisini özelikle Sayın Erdoğan’ı düşürmeye yönelik bir çalışma yapmaktadırlar. Sayın Erdoğan, iktidarda olan bir partiyi bölerek AK partisini kurmamıştır. Fazilet partisi kapatıldıktan sonra kurulmuş bir partidir.

Fazilet partisinin kapatılmasıyla meydana gelen siyasi boşluğu, planlı bir şekilde dolduran ve iktidar yürüyen AK partisinin yolunu, rahmetli Erbakan hocamızın siyasi feraset ve stratejiyle açtığını bilmeyenler, Sayın Erdoğan’ı milli görüşü bölen bir insan olarak görmeleri, siyasi feraset fukaralığı yanında rahmetli hocamızı anlayamamaktır. Şer güçlerin, ters köşe olduklarını rahmetli hocamızın ölümünden sonra anladıklarından, Sayın Erdoğan’a cephe almaya başladılar.

Ak partisinin içinden çıkıp, yeni bir siyasi oluşum kurma düşüncesiyle yola çıkanların gerçek niyetlerini, yapılacak olan ilk seçimlerdeki duruşlarından öğrenmiş olacağız.

Niyetleri hayır ise akıbetleri de hayır olacaktır.