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Niye sesiniz çıkmıyor?

Gazetemiz okurlarından Dursun Ali Şahin, "Niye sesiniz çıkmıyor?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

03 Eylül 2019 Salı 13:16
Niye sesiniz çıkmıyor?

Dursun Ali Şahin - Üsküdar / İstanbul

Ama neden? Çünkü bütün dünyada Müslüman kanı akıyor, namuslar kirleniyor. Kadın çocuk demeden katlediliyorlar. Dünya seyrediyor. Müslüman ülkelerin birçoğunda Haçlının uşağı Firavun kafalı yöneticiler var. Haçlılar Müslümanları birbirine düşürüp zevkle izliyorlar.

Ne yazık ki Müslümanlar aramızı bulun diye Haçlılara gidiyorlar. İsrail her gün haksız, keyfi olarak Filistinli kadın çocuk gözetmeden katliam yapıyor. Ama İslam dünyası çok rahat, yazıklar olsun.

Peygamberimizin hadisi unutuldu mu?

Hani bir Müslümanın ayağına diken batsa bütün Müslümanlar o acıyı hissederler. Bunun mücadelesini veren sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye veriyor.

İç ve dış düşmanlar Türkiye’yi bölmek için var güçleriyle saldırıyorlar ama muvaffak olamayacaklar inşallah. Bu asil millet reisi yalnız bırakmadı, İnşallah bırakmayacak. Vatana ihanet eden PKK’ya destek veren hainler; her gün şehit veriyoruz, sizin sokağa çıkmaya hakkınız yok. Sizden zaten bir beklentimiz de yok. Bizden olup arkamızdan bizleri hançerleyenlere yazıklar olsun. Vatanı bölmek için bütün şer güçler bir oldu, derdiniz ne bir taraf yapan bir taraf yıkan yarışıyor. Bunu anlamayanlara yuh olsun, Bu inatçılığınızla vatana, millete zarar veriyorsunuz, yazıklar olsun. Milletin parasını vatan haini PKK’ya aktaran hainler görevden alınınca bir yerlerinizi!!!. Demokrasi, insan hakları naneleri satan yalancılar bir sürü belediyelerde çalışan insanları attınız. Niye sesiniz çıkmıyor? Çıkmaz da. Çünkü siz yalancı ve hainsiniz. Vatan için her gün şehit veriyoruz.

Hiç sesiniz çıkmıyor yazıklar olsun size. Ağaçları bahane ederek vatana milyonlarca zarar verdiniz.

PKK ormanları yakıyor, hiç sesiniz çıkmıyor, sizin derdiniz namazlı, abdestli Reisi hazmedemiyorsunuz.

Siz milletin yüz karasısınız.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:16
  1. İstanbul
  2. Dursun Ali Şahin
  3. Müslüman
  4. Haçlı
  5. Firavun
  6. Cumhurbaşkanı
  7. İsrail
  8. PKK

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