Niyazi Mısri caddesi esnafından Pazar tepkisi Malatya’da Pazar günleri Niyazi Mısri Caddesinde kurulan semt pazarına tepki gösteren bölge esnafı, işyerlerinin zarar gördüğünden şikayetçi olarak yetkililerden yardım istedi.

Malatya’da Pazar günleri Niyazi Mısri Caddesinde kurulan semt pazarına tepki gösteren bölge esnafı, işyerlerinin zarar gördüğünden şikayetçi olarak yetkililerden yardım istedi.

Niyazi Mısri Caddesinde her Pazar günü kurulan semt pazarı sonrası işyerlerine gelen cadde esnafı, dükkanlarına zarar verildiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Pazartesi günleri işyerlerini açtıklarında dış cephelerine pazarcıların zarar verdiğini söyleyen esnaflar, bu konuda yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyor.

Caddede toplanan esnaflar, yaptıkları açıklama ile duruma tepki göstererek zarar gören işyerlerini gösterdiler. Her Pazar sonrası işyerlerinde zarar oluştuğunu dile getiren esnaflar, belediyeden bu soruna çözüm bulmasını istediler. Pazarın başka bir noktaya taşınmasını da isteyen esnaflar, yetkililerden yardım beklediklerini söylediler.

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