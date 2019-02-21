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Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı oldu

Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:35
Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı oldu

Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.



Geçtiğimiz yıl elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ın yerine görevlendirilen Meclis Üyesi Niyazı Atare; Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden sorumlu başkan yardımcısı oldu.



Başkan Yardımcısı Atare, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sevgili ağabeyim İsmail Altındağ’ı kaybetmenin acısını hala içimizde yaşıyoruz. Ağabeyimden aldığım bu görevi en iyi şekilde, layıkıyla yerine getireceğimin sözünü veriyorum. Beni bu göreve layık gören Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kocadon’a da çok teşekkür ediyorum. Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve koordinasyon içerisinde sunulabilmesi için verilen bu görevin ciddiyet, disiplin ve sorumluluğunun farkındayız. Bodrum halkına en iyi şekilde hizmet verebilmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:35
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