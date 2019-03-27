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"Nitelikli turist için şehirlerimizi ayağa kaldırmamız lazım"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "2020-2021 sezonuna kadar aşamalı şekilde bütün turizm bölgelerinin arıtma sorununu çözmüş olacağız. Nitelikli turist için şehirlerimizi ayağa kaldırmamız lazım. Turizm bölgelerindeki belediyelerin getirdiği bütün projelere destek veriyoruz"- "Yeni turizm anlayışında nicelikli turist kadar nitelikli turisti de önemsiyoruz. Konaklaması ve dış harcaması yüksek turisti Türkiye'ye çekmeyi hedefliyoruz"

27 Mart 2019 Çarşamba 12:34
"Nitelikli turist için şehirlerimizi ayağa kaldırmamız lazım"

AYDIN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2020-2021 sezonuna kadar aşamalı şekilde bütün turizm bölgelerinin arıtma sorununu çözmüş olacağız. Nitelikli turist için şehirlerimizi ayağa kaldırmamız lazım. Turizm bölgelerindeki belediyelerin getirdiği bütün projelere destek veriyoruz." dedi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir otelde turizm sektörü ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Ersoy, Didim'in turizmde geçmişinin bulunduğunu ancak bunu ileriye götüremediğine dikkati çekti.

Bölgedeki turizm çeşitliliğini artırmak gerektiğini ifade eden Ersoy, "Maalesef aynı tarz turizm yapılıyor. Öncelikli olarak bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bir bakıma şimdi bu avantaj olmuş. Çünkü yeni nesil turizm planımıza çok uygun bir bölge boş duruyor. Bu bölgeye yönelik 6 ay önce bir çalışma başlattık. Yeni turizm anlayışında nicelikli turist kadar nitelikli turisti de önemsiyoruz. Konaklaması ve dış harcaması yüksek turisti Türkiye'ye çekmeye hedefliyoruz." diye konuştu.

Didim'in kıyılarının ve kumsallarının çok güzel olduğunu ifade eden Ersoy, burada turizmi 12 aya yaymak istediklerini, bölgede golf başta olmak üzere spor, termal alanları hayata geçireceklerini dile getirdi.

- Turizm bölgelerinde altyapı çalışmaları

Bütün turizm bölgelerinde ciddi altyapı yatırımlarına başladıklarını anımsatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Antalya'dan başlayarak yıl sonuna kadar Ege Bölgesi'ndeki altyapı ihtiyaçların tespitini tamamlayacağız. Bakanlık olarak belediyelere ciddi oranlarda katkı veriyoruz. Altyapı ihalelerini başta turizm olmak üzere tüm bölgelerde yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. 2020-2021 sezonuna kadar aşamalı şekilde bütün turizm bölgelerinin arıtma sorununu çözmüş olacağız. Nitelikli turist için şehirlerimizi ayağa kaldırmamız lazım. Turizm bölgelerindeki belediyelerin getirdiği bütün projelere destek veriyoruz. Festival, opera, bale ve tiyatro gibi her türlü organizasyonların yapılabileceği yaşayan şehir ve ilçe merkezleri oluşturmak istiyoruz."

Ersoy, tesislerde konaklayan misafirleri şehir merkezine çekerek turizmin tabana yayılmasını ve her kesimin bu sektörden pay almasını amaçladıklarını vurguladı.

Didim'in geleceğini parlak gördüklerini anlatan Ersoy, bu bölgeyi radarlarına aldıklarını ve turizmi hep birlikte hızlı bir şekilde bir yere getireceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da seçilmesi halinde Aydın ve Didim'e önemli yatırımlar yapacaklarını dile getirdi.

Toplantıya, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı ile Cumhur İttifakı'nın Didim Belediye Başkan Adayı Mümin Kamacı da katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:34
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