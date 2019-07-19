Nitelikli öğrenim fırsatları ile ikinci sıraya yerleşti

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğrencilerine yaptığı yatırım, eğitim kalitesi ve Ar-Ge projeleri ile Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından ülkemizdeki vakıf üniversitelerinin farklı kriterler açısından değerlendirildiği ve sıralandığı YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 Raporunda üniversiteler farklı yönleri ile öne çıktı. YÖK tarafından hazırlanan raporun önde gelen kriterlerinden olan ve nitelikli eğitimin başlıca göstergelerinden kabul edilen, öğretim üyesi (akademisyen) başına düşen öğrenci sayısı açısından Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğretim üyesi başına düşen 7 öğrenci ile Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ikinci sırada yer aldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, ‘’Öğrencinin akademisyenle etkileşimi, soru sorarak öğrenebilmesi ve öğrendiklerini tartışabilmesi açısından büyük önem arz eden öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısındaki sıralamasıyla Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, eğitim kalitesi açısından ülkemizin sayılı eğitim kurumlarından olduğunu ortaya koymuş oldu’’ denildi.

Öğrencileri için harcıyor

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, YÖK tarafından hazırlanan rapordaki bir diğer önemli kriter olan “Öğrenci Başına Cari Gider” sıralamasında da raporda yer verilen 69 yükseköğretim kurumu arasında ikinci sırada yer aldı. Gerek eğitim gerekse araştırma ve proje geliştirme alanında sağladığı imkânlara ve fiziki altyapı imkânların yanı sıra öğrencilerine Türkiye’nin en kapsamlı burs paketlerinden birini sunan üniversite, öğrencilerine yaptığı yatırımlarına yeni akademik yılda da devam edecek.

Raporda özellikle dikkat çeken bir diğer nokta olan ve ülkemizdeki vakıf yükseköğretim kurumlarının araştırma proje bütçelerine göre sıralandığı listede Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin yaklaşık 30 milyon lira araştırma bütçesi ile 68 vakıf yükseköğretim kurumu içerisinde 15. sırada yer alması oldu. Bu yönüyle bakıldığında, henüz genç bir üniversite olmasına karşın pek çok vakıf üniversitesini geride bırakan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, sanayi ile iç içe uluslararası bir araştırma üniversitesi vizyonu ile kurulmasının hakkını da vermiş oluyor.