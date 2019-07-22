Nissibi Köprüsü’ne ulaşım tek şeritten sağlanıyor Doğunun boğaz köprüsü olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü’ne girişler tek şeritten sağlanıyor.

Doğunun boğaz köprüsü olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü’ne girişler tek şeritten sağlanıyor.

Kış aylarındaki aşırı yağışlar nedeniyle Kahta-Nissibi arasındaki yol köprüye yaklaşık 500 metre mesafede çöktü. Çift gidiş, çift geliş olan yol çökme nedeniyle yol tek şeride düştü. Fırat Nehri üzerine yapılan Nissibi Köprüsü’nün girişinde meydana gelen çökme nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. İki aynı anda çökmenin olduğu yerden geçemediğini belirten sürücüler Karayolları ekiplerinin burada bakım onarım yaparak trafik akışının sağlanmasını istedi.

Sürücüler, önlem alınmaması halinde yeni bir heyelan ve çökme ile tek şerit yolunda çökebileceğini dile getirdi.

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