Nissibi Köprüsü girişinde çalışma başladı Doğunun boğaz köprüsü olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü’nün girişinde bozulan karayolunda onarım yapılmaya başladı.

Doğunun boğaz köprüsü olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü’nün girişinde bozulan karayolunda onarım yapılmaya başladı.

Nissibi Köprüsünün girişine yaklaşık 500 metre mesafede meydana gelen heyelan nedeniyleçift gidiş gelişli yol tek şeride düştü. Kış aylarındaki yağışlar nedeniyle heyelanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alan karayolları ekipleri yolu tek şeritten verdi.

Kahta-Nissibi arasındaki yolun çökmesi nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülerin yolun bakım ve onarım talebi üzerine karayolları ekipleri belirtilen yerde çalışmalara başladı.

İş makineleriyle yolda onarım çalışmalarına başlayan ekipler kısa süre sonra yolu ulaşıma açacakları öğrenildi.

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