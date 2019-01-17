Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Ghosn'un avukatlarından temyiz başvurusu

TOKYO (AA) - Japonya'da, kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kefaletle serbest bırakılma talebinin mahkeme tarafından geri çevirmesinin ardından avukatları, temyiz başvurusunda bulundu. Kyodo ajansının haberine göre, şirketten aldığı ücreti düşük gösterdiği gerekçesiyle kasım ayında gözaltına alınan eski Üst Yönetici Ghosn'un avukatları, kefaletle serbest bırakılması yönündeki talebin reddedilmesi yönündeki mahkeme kararını temyize taşıdı. Avukatları, aynı zamanda, Ghosn'un gözaltı süresinin savcılık talebiyle uzatılmasına karşı çıkıyor.

Tokyo Bölge Mahkemesi, salı günü, Ghosn'un kefaletle serbest bırakılması yönündeki talebi reddetmişti. Nissan'ın 20 yıl boyunca Üst Yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu. 64 yaşındaki Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da gözaltına alınmıştı.

Savcılık talebiyle 19 Kasım'dan bu yana gözaltı merkezinde tutulan Ghosn, geçen hafta Tokyo'da görülen halka açık duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Ghosn'un avukatının tutuksuz yargılanma talebi ise delilleri karartma ve kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Ek iddianame hazırlayan savcılık, 11 Ocak'ta, Ghosn'a 2008 mali krizi sırasında kişisel yatırımlarından uğradığı zararı şirkete ödettiği ve 2018'den önceki 3 mali yılda aldığı ücreti düşük gösterdiği gerekçesiyle iki ayrı güveni ihlal suçlaması yöneltmişti.

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