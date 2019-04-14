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Nissan Türkiye, 8 ülkenin yönetim merkezi oldu

Yeniden yapılanma kapsamında Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerindeki 8 ülkenin yönetim merkezi Nissan Türkiye oldu- Nissan Türkiye Genel müdürü Sinan Özkök, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerine de Genel Müdür olarak atandı

14 Nisan 2019 Pazar 13:43
Nissan Türkiye, 8 ülkenin yönetim merkezi oldu

İSTANBUL (AA) - Japon otomotiv üreticisi Nissan’da gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucu Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerindeki 8 ülkenin yönetim merkezi Nissan Türkiye oldu.

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, şirketteki yeniden yapılanma sonucunda Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerindeki 8 ülkenin yönetim merkezi Nissan Türkiye olarak belirlendi. Sorumluluk alanı genişleyen Sinan Özkök, Türkiye Genel Müdürü görevine ek olarak, Kuzey Afrika (NAF) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerine de Genel Müdür olarak atandı.

1 Nisan itibarıyla Nissan’ın Fas, Tunus, Sudan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Türkmenistan pazarlarındaki operasyonlar, görev alanı genişleyen Sinan Özkök’e raporlamaya başladı.

Açıklamaya göre, şirketin söz konusu ülkelerdeki faaliyetleri daha önce Orta Doğu bölgesi kapsamında yönetiliyordu. 2015 yılında markanın global çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Nissan Türkiye pazar payını devamlı artırırken, SUV pazarındaki liderliğini de yüzde 19 seviyesinde korudu. Nissan Türkiye, ayrıca yenilikçi uygulamalarıyla da diğer ülkelere örnek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinan Özkök, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki başarılı sonuçlarımıza yenilerini eklemekten gururluyuz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgede Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu markamız açısından yüksek potansiyeli olan pazarlar. Sahip olduğumuz bilgi birikimini ve deneyimlerimizi Kazablanka’dan Taşkent’e yayılan çok geniş bir coğrafyaya taşıyarak markamızın gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. İç pazarda daralma yaşadığımız bu dönemde gerçekleştirdiğimiz bu yönetim ihracatı Türkiye’de görev yapan çok değerli ekibimiz için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu, yeni bir heyecan yarattı."

Otomotiv kariyerine 1993 yılında başlayan Özkök, lojistik ve ürün planlama görevlerinden sonra 2001’den itibaren Renault Fransa’da stratejik pazarlama üzerine çalıştı, Paris Bölge Yöneticisi olarak görev yaptı.

2007 yılında Türkiye’ye dönerek bayi geliştirme, şube yönetimi ve satış ve şebeke direktörlüğü de dahil olmak üzere birçok üst düzey pozisyonda yer alan ve Ekim 2015’te Nissan Genel Müdürü olarak atanan Özkök, SUV segmentlerinin lideri konumundaki markayı ilk 10 marka arasına taşımayı başardı.


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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 13:43
  1. Nissan Türkiye
  2. Sinan Özkök

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