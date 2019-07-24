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Nissan Motor 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Nissan Motor’un önümüzdeki birkaç yıl içinde 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracağı bildirildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:47
Nissan Motor 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Nissan Motor’un önümüzdeki birkaç yıl içinde 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracağı bildirildi.


Japon otomotiv devi Nissan Motor’un, birkaç yıl içinde küresel anlamdaki operasyonlarını da kapsayacak şekilde 10 bin personelinin işine son vereceği öğrenildi. Japonya kamu yayıncısı NHK’nın, otomotiv endüstrisi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, işten çıkarmaların çoğu yur tdışı operasyonlarında gerçekleştirilecek. 2018 mali yılında faaliyet karının önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 düştüğü öğrenilen Nissan Motor’un, ABD, Avrupa ve diğer büyük pazarlardaki satışların yavaşlayacağını öngördüğü için personel azaltma yolunu seçtiği kaydedildi. Ayrıca, Nissan’ın yurt dışı tesislerinde üretim verimliliğini artırmak için bir dizi inceleme gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi.



İtibar kaybına neden oldu


Nissan finansal kaygıların yanı sıra, şirketin yolsuzluk iddiaları ile tutuklanan eski Başkanı Carlos Ghosn’un yol açtığı itibar kaybına karşı da mücadele ediyor. Yolsuzluk skandalının ardından, Nissan’ın kurumsal yönetim sistemini yeniden inşa etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:47
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