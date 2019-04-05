Nissan eski CEO’su Ghosn’un tutukluluk süresi uzatıldı Nissan’ın eski CEO’su Ghosn’un tutukluk süresi 14 Nisan’a kadar uzatıldı.

Nissan’ın eski CEO’su Ghosn’un tutukluk süresi 14 Nisan’a kadar uzatıldı.

Maddi usulsüzlük iddiaları kapsamında hakkında yürütülen soruşturmada kefaletle serbest kalan eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn dün yeniden tutuklandı. Japonya mahkemesi bugün Ghosn’un tutukluluk süresinin 14 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı. Ghosn’un avukatı Junichiro Hironaka, mahkeme kararını temyize götürdü.

9 milyon dolar kefalet parası ödeyerek serbest kalan 65 yaşındaki eski CEO Ghosn, 100 günden fazla bir süre boyunca gözaltında tutulduktan sonra 6 Mart’ta kefaletle serbest bırakılmıştı. Ghosn, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dün yeniden tutuklanmıştı.

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