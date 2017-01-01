Nişantaşı'na yeni bir dokunuş

Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat & İstlife Yapı İş Ortaklığı tarafından toplam 1 milyar 763 milyon 750 bin TL bedelle kazanılan Şişli Teşvikiye Arazisi İhalesi’nin imza töreni, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve İstlife Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topçuoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

ÜLKE İÇİN KAZANÇ

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, İstanbul’un değerli yerleşim yerlerinden biri olan Teşvikiye’deki arazinin ülkemize kazandırılacak olmasından mutluluk duyduklarını kaydetti. Kurum, ‘’Böylesi değerli bir arsanın ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız, bizlere ve sektörümüze olan inancın bir göstergesidir. Emlak Konut olarak ülkemizin geleceğine ve ekonomisine güvenimiz tam. Bu vesileyle sektörümüzün sürdürülebilir büyümesini devam ettirmek ve gelişimini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da, ülkemize ve İstanbul’un potansiyeline olan güvenlerinin devam ettiğini vurgulayarak, “DAP Holding olarak bugünün değil, 30 – 40 yıl sonrasının yapılarını inşa ediyoruz. Bulunduğumuz bölgelere değer katan bir vizyonla Teşvikiye’ye bir eser kazandırmak istiyoruz. Bu çerçevede sahip olduğumuz güçlü finansal yapımızla yatırımlarımıza ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz’’ dedi.