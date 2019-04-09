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Nişantaşı Üniversitesinden, gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi

Nişantaşı Üniversitesi "Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında Eğiticinin Eğitimi" sertifika programı tamamlanırken, farklı üniversitelerden eğitime katılan akademisyenlere sertifikaları Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu tarafından takdim edildi

09 Nisan 2019 Salı 10:11
Nişantaşı Üniversitesinden, gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesinin düzenlediği "Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında Eğiticinin Eğitimi" sertifika programı tamamlandı.

Nişantaşı Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, büyük ilgi gören "Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında Eğiticinin Eğitimi" sertifika programı tamamlanırken, farklı üniversitelerden eğitime katılan akademisyenlere sertifikaları Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu tarafından takdim edildi.

Nişantaşı Üniversitesi tarafından Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinde mutfak uygulamaları alanında uzmanlaşmış akademisyen ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla eğiticinin eğitimi kapsamında düzenlenen program yoğun ilgi gördü.

Profesyonel Aşçılık ve Mutfak Uygulamalarıyla, İleri Pastacılık-Ekmekçilik başlıkları altında gerçekleştirilen ve yaklaşık dört ay süren eğitime katılan tüm akademisyenler sertifika töreninde eğitim sürecindeki tüm katkılarından dolayı Nişantaşı Üniversitesine teşekkür ederken, eğitim alan akademisyenlerden açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ergün şunları kaydetti:

"Ülkemizin mutfak kültürü, lezzeti ve çeşitliliğiyle farklı birçok kültürden insanın damak tadına hitap eden ve her geçen gün daha fazla ilgi çeken bir turizm dinamiğidir, turizm hareketine katılan her insan için seyahat ve konaklama ile birlikte üç temel unsurdan birisi olan yeme içme faaliyetine hizmet veren bu alanda faaliyet gösteren işletme sayıları da dikkate alınırsa Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında mezuniyet sonrası istihdam koşullarının çok yüksek olduğu net bir şekilde ifade edilebilir.

Son yıllarda birçok üniversitede açılan ve kontenjanları tamamen dolan bu bölümün mevcut durumdaki en büyük problemi uygulama eğitimlerinin verileceği mutfak laboratuvarlarının yetersizliği ve mutfak uygulamaları alanında uzman öğretim üyesi sayısının azlığıdır. Bu programı tercih etmeyi düşünen aday öğrencilere tavsiyem, tercih döneminde üniversitelerin mutfak laboratuvarlarının nitelik ve niceliğini, akademik kadrolardaki mutfak uygulama eğitimi verebilecek akademisyen sayılarını göz önünde bulundurmalarıdır."

Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise, "Üniversitemiz gerek mutfak uygulama laboratuvarlarını gerekse hem teorik hem de uygulama eğitimlerini verecek nitelikli akademisyen kadrosunu farklı üniversitelerden akademisyenlerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu sertifika programı için hiç bir karşılık gözetmeden seferber etmiştir. Yakın zaman içerisinde yeni eğitim programlarıyla yükseköğretime hizmet vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 10:11
  1. Nişantaşı Üniversitesi

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