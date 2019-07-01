Nişanlısının kardeşini öldürdü İzmir'de nişanlısının kardeşini tabancayla öldürdükten sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde ablasının nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde Tugay Keser (24) ile ablasının nişanlısı N.G. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.G, Keser'e tabancayla ateş etti.

Sağlık ekipleri, Keser'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Keser'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yakalandı.



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