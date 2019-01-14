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Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

14 Ocak 2019 Pazartesi 20:23
Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, nişanlısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

Nişanlısı Gökhan Evinç'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ceyda M. (25), annesi Canan M. (47) ile babası Bülent M. (54), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ceyda M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, annesi ve babası serbest bırakıldı.

Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi 326. Sokak'taki evlerinde dün nişanlısı Gökhan Evinç ile tartışan Ceyda M, babasına ait tüfekle nişanlısına ateş etmiş, Evinç olay yerinde hayatını kaybetmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 20:23
  1. Balıkesir
  2. cinayet
  3. Edremit
  4. Nişanlı

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