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Nişanlısını görmeye gittiği Ukrayna’da kalp krizi geçirerek ölen avukat defnedildi

Nişanlısını ziyaret etmeye gittiği Ukrayna’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukat gözyaşları arasında defnedildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:07
Nişanlısını görmeye gittiği Ukrayna’da kalp krizi geçirerek ölen avukat defnedildi

Nişanlısını ziyaret etmeye gittiği Ukrayna’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukat gözyaşları arasında defnedildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Barosuna kayıtlı olarak görev yapan 44 yaşındaki Avukat Haydar Sevgican, nişanlısı Elena Makhmutova’yı görmek için gittiği Ukranya’da kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sevgican’ın cenazesi, Ukranya’da yapılan işlemlerinin ardından yaşadığı Kocaeli’ye getirildi. Daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle kalbine stent takıldığı öğrenilen Sevgican’ın cenazesi İzmit ilçesinde bulunan Yahyakaptan Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Sevgican’ın babası Bedri Sevgican, annesi Neşe Sevgican, kız kardeşi Bahar Sevgican, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, arkadaşları katıldı.


Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde Sevgican’ın babası Bedri Sevgican taziyeleri kabul ederken annesi Neşe Sevgican, kız kardeşi Bahar Sevgican ile yakınları Sevgican’ın çok sevdiği Galatasaray formasının üzerine serildiği tabutun yanı başında gözyaşlarına hakim olamadı. Sevgican’ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrasında İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:07
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