Nişanlısından ayrıldı, otogarda boğazını kesti

Samsun’da nişanlısından ayrılan bir kişi otogarda boğazını keserek intihar teşebbüsünde bulundu.

Olay, Bafra ilçesinde otogarda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce nişanlısından ayrılan Suat B., iddiaya göre ayrıldığı nişanlısını görmek için otogara gitti. Şahıs, burada birden eline geçirdiği falçata ile boğazını keserek intihar teşebbüsünde bulundu. Kanlar içerisinde yere yığılan şahsı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın boğazına tampon yaparak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.