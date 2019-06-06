0553 313 94 23

Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu

Adana’da yaklaşık 1,5 ay önce eczacı nişanlısıyla ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülen makine mühendisi genç kız, Seyhan Baraj Gölü’ne girip boğazına cam parçası dayayarak intihar girişiminde bulundu.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:19
Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu

Adana’da yaklaşık 1,5 ay önce eczacı nişanlısıyla ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülen makine mühendisi genç kız, Seyhan Baraj Gölü’ne girip boğazına cam parçası dayayarak intihar girişiminde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Makine Mühendisi E.A. 4 ay önce eczacı M.K. ile nişanlandı. Ancak 1,5 ay önce eczacı genç anlaşamadığını öne sürerek genç kızdan ayrıldı. Bu ayrılığı kaldıramayan genç kızın psikolojisi bozuldu. Genç kız bu nedenle Seyhan Baraj Gölü’ne girip boğazına cam parçası dayayarak nişanlısının göle gelmesini istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Olay yerine genç kızın annesi S.A. da geldi. Ancak genç kızı kimse ikna edemedi. Bunun üzerine gölden de su altı polisi botla geldi. Ancak genç kız botu görünce cam parçasını boğazına dayayıp kendisini öldürmekle tehdit ederek botun uzaklaşmasını istedi. Bu nedenle bot genç kızdan uzaklaştı. Anne ise çaresizce kızını göl kenarında beklemeye başladı. Müzakereci polis ve anne ne yaptıysa genç kızı ikna edemedi. Genç kız eski nişanlısının gelmesini o gelmeden çıkmayacağını söyledi. Polis ve genç kızın annesi eski nişanlıyı aradı ancak bir türlü ulaşılamadı.


Eski nişanlının Kahramanmaraş’ta olduğu ve gelmeyeceği öğrenilince genç kız ikna edilmeye çalışıldı. Genç kız uzun ikna çabasının ardından 5,5 saat sonra ikna edilerek gölden çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) E-5 Karayolu’nda motosikletliler otomobilin önünü kesip sürücünün üstüne yürüdü
    1. (Özel) E-5 Karayolu’nda..
    2. Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu..
    3. Sakarya lise taban puanları 2019..
    4. (Özel) Karısını öldürmeden önce masaj..
    5. Çocuğunu alan oraya koştu
    6. Muhallebinin hikayesi | Tarih kokan..
    7. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    8. Japonya’dan ABD-İran mesajı
    9. GÜNCELLEME - Bozcaada'dan botla denize..
    10. (Özel) Çarşı mimarisinde Allah yazıyor..
    11. Burdur lise taban puanları 2019 MEB
    12. Hulusi Akar'dan şehit asker için..
    13. (Özel) Büyükçekmece’de merdivenlerden..
    14. Nişanlısından ayrılan mühendis gölde..
    15. Hakkari'den kahreden haber! Şehidimiz..
    16. Kırşehir lise taban puanları 2019..
    17. Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist..
    18. Trump'tan flaş İran açıklaması: Askeri..
    19. Yurtta hava durumu
    20. Irak Kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz..
    21. MSB:"Irak kuzeyindeki Hakurk..
    22. Haciz şoku yaşayan Kuşadası-Efes..
    23. Tandırlar kadınların çamurlu ellerinde..
    24. MSB:"Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde..
    25. GÜNDEM / 6 Haziran 2019
    26. Savaşta babasını kaybeden çocuk su..
    27. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe..
    28. Pençe Harekatı'nda ölen terörist..
    29. (Özel) Balıkesir evde sağlık..
    30. Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık mı?..
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular