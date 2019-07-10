0553 313 94 23

Nişanlısı tarafından darp edilen genç kız düğün gününde öldü

Bursa’da birlikte gelinlik almaya gideceği nişanlısı tarafından darp edilen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
Nişanlısı tarafından darp edilen genç kız düğün gününde öldü

Bursa’da birlikte gelinlik almaya gideceği nişanlısı tarafından darp edilen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Bursa’da düğününe bir gün kala nişanlısı Y.E.A’nın (32) evine giden Songül Yalçın (25) nişanlısıyla takı ve yaşayacakları şehir yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Y.E.A. genç kızı banyoda darp etmeye başladı. Yalçın adığı darbelerle baygınlık geçirirken nişanlısı ise evden çıkarak gidip faturaları ödedi. Eve döndüğünde genç kızı baygın halde yerde bulan Y.E.A. 112 sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polise de bilgi verdi. Ağır yaralanan Yalçın hastaneye kaldırılırken nişanlısı ise gözaltına alındı.


Emniyetteki ifadesinde ilk başta suçunu kabul etmeyen fakat boynundaki tırnak izleri yüzünden yakalı ele veren Y.E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi altında tutulan Yalçın ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Yalçın’ın akrabaları hastaneye akın ederken, genç kızın cenazesi yapılacak otopsi raporunun ardından defnedilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç Gezginler Sapanca Yanık’ta yürüdü
    1. Genç Gezginler Sapanca Yanık’ta yürüdü
    2. Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik..
    3. Hafter'in üssünde Fransız füzeleri..
    4. Selde mahsur kalan öğrenciler nehre..
    5. Çatıya sıkışan ebabil kuşunu itfaiye..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    7. Interfresh Eurasia Fuarının tanıtımı..
    8. Ulu Çınarlar Yaşam Merkezinin temeli..
    9. Şanlıurfalı öğrenciler su parkında..
    10. Yunanistan'da yeni kabine ilk kez..
    11. Erdoğan: "Türkiye'nin Cumhuriyet..
    12. "Yunanistan Dışişleri Bakanı, devlet..
    13. Deniz Türüç idmana çıktı
    14. Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki..
    16. Oleksandr Kucher, Kayserispor’da..
    17. Büyükşehir’de ‘Sağlık Turizmi..
    18. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi’nin..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon)..
    20. Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten..
    21. Abdullah Ağar’dan Fırat’ın doğusu..
    22. Haziran Ayında Kayseri Havalimanı’nda..
    23. Epilepsi hastası Aycan harabe evde..
    24. Malatya'da yangın
    25. Bebekler oturmaya ne zaman başlar?
    26. Aydın Kalkan “Memur Sen olarak tek..
    27. Römork hırsızlıları tutuklandı
    28. Mustafa Yalçın: “Talas’ta öğrencilerin..
    29. Büyükşehir Belediyesi biri yavru, iki..
    30. Erdoğan: "Ekonomi politikalarında..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"