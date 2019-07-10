Nişanlısı tarafından darp edilen genç kız düğün gününde öldü

Bursa’da birlikte gelinlik almaya gideceği nişanlısı tarafından darp edilen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa’da düğününe bir gün kala nişanlısı Y.E.A’nın (32) evine giden Songül Yalçın (25) nişanlısıyla takı ve yaşayacakları şehir yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Y.E.A. genç kızı banyoda darp etmeye başladı. Yalçın adığı darbelerle baygınlık geçirirken nişanlısı ise evden çıkarak gidip faturaları ödedi. Eve döndüğünde genç kızı baygın halde yerde bulan Y.E.A. 112 sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polise de bilgi verdi. Ağır yaralanan Yalçın hastaneye kaldırılırken nişanlısı ise gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde ilk başta suçunu kabul etmeyen fakat boynundaki tırnak izleri yüzünden yakalı ele veren Y.E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi altında tutulan Yalçın ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Yalçın’ın akrabaları hastaneye akın ederken, genç kızın cenazesi yapılacak otopsi raporunun ardından defnedilecek.