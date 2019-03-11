Nisan'da Atatürk Havalimanı'ndaki seferlere son verilecek Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınma dolayısıyla Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerine son vereceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınma dolayısıyla Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerine son vereceğini açıkladı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, büyük taşınmanın başladığı belirtildi. THY'nin 6 Nisan'dan itibaren Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerine son vereceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere."

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