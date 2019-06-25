0553 313 94 23

Nişancı’dan orman yangını uyarısı

Bandırma Orman İşletme Müdürü, Paşalimanı’nda önceki gün piknik ateşinden çıkan ot yangını sonrası, pikniğe giden vatandaşları uyardı.

25 Haziran 2019 Salı 16:27
Nişancı’dan orman yangını uyarısı

Bandırma Orman İşletme Müdürü, Paşalimanı’nda önceki gün piknik ateşinden çıkan ot yangını sonrası, pikniğe giden vatandaşları uyardı. Nişancı: “Vatandaşlarımız, piknik ateşini söndürmeden bölgeden ayrılmasın” dedi.


Geçtiğimiz Pazar günü akşamı ErdeK’e bağlı Paşaliman Adasında çıkan yangında 200 dönüm otluk ve makilik alanda çıkan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Erdek İtfaiye Grup Amirliğinin 3, Baskiye ait bir su tankeri ile yaptığı müdahalesi sonrasında çevreye yayılmadan söndürüldü. Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, orman yangınları açısından çok hassas bir dönem içinde bulunduğumuza dikkati çekti. Nişancı, şu uyarılarda bulundu: “Önceki gün, Paşa Limanı’nda, Hazine’ye ait bölgede geven otlarının bulunduğu alan yandı. Bu bölgede ormanlık alan olmaması büyük şanstı. Vatandaşlarımızdan ricamız, piknik ateşine çok dikkat etmeleridir. Piknik ateşinin söndüğüne emin olmadan bölgeyi terk etmesinler.Bu arada ormanlık alan yakınından araç içinde geçen vatandaşlar da araçlarının penceresinden yanık sigara izmaritlerini bölgeye atarak, tehlike yaratmasınlar. Anız yakılması da ormanlar için çok tehlikelidir. Çünkü yakılan anızların, özellikle rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanlara kolayca sıçramaktadır” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’ devam ediyor
    1. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
    2. Araklı'daki sel
    3. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
    4. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    5. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
    6. Adalet Bakan Yardımcısı Öner:..
    7. Kore Savaşı 69’ncu yıl dönümünde anıldı
    8. Yeni askerlik sistemini düzenleyen..
    9. Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin..
    10. Caddelere iki dilli ’Önce Yaya’..
    11. MYK toplantısı Erdoğan başkanlığında..
    12. Aziziye’de haşerelere geçit yok
    13. Göztepe'de kombine bilet satışları 1..
    14. Sami Khedira kimdir? Sami Khedira..
    15. New York borsası karışık seyirle açıldı
    16. Gri listede aranan DHKP/C’linin de..
    17. Meclis Genel Kurulu, 15 Temmuz'da..
    18. Altının kilogramı 264 bin liraya..
    19. 35 yaşındaki Sinan Güler emekliliğini..
    20. Kaporta ustası kedi yavrusunu kurtardı
    21. Başkan Semih Esen, Turgay Genç’i..
    22. Otomobil yolun kenarında bulunan..
    23. İBB seçiminin yenilenmesi için..
    24. Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun..
    25. Başkan Kadir Dağlı: "Küme düşme riski..
    26. Dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon..
    27. (Özel) Zeytinburnu’nda kadın hırsızlar..
    28. Uyuşturucu ticaretinden 4 zanlıya..
    29. Melikgazi Beledipespor’un rakipleri..
    30. Ispartalı AHBAP’lardan Eğirdir..
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı