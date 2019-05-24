Nişancı son yolculuğuna uğurlandı
Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı’nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt’un Söğütlü köyünde son yolculuğuna uğurlandı.24 Mayıs 2019 Cuma 17:45
Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı’nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt’un Söğütlü köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Söğütlü köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nişancı’nın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.
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