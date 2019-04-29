Nisan yağmuru hazırlıksız yakaladı ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da sıcak havada tişörtle gezen vatandaşlar, Nisan yağmuruna hazırlıksız yakalanınca ıslanmaktan kurtulamadı.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da sıcak havada tişörtle gezen vatandaşlar, Nisan yağmuruna hazırlıksız yakalanınca ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Şanlıurfa için yaptığı yağış uyarısı sonrası akşam saatlerine doğru il merkezinde vatandaşlar yer yer etkili olan yağmura yakalandı. Vatandaşlar, hazırlıksız yakalandıkları yağmurdan korunmak için pasaj içlerine, mağazalara, çatı altlarına sığındı. Sokağa hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yağmur altında yürümeye devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.