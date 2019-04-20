0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Nisan karı Yozgat’ı beyaza bürüdü

Yozgat’ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

20 Nisan 2019 Cumartesi 09:52
Nisan karı Yozgat’ı beyaza bürüdü

Yozgat’ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yozgatlılar güne kar ile uyandı.


Yozgat’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Nisan ayının son günlerinde yağan kar vatandaşları da şaşırttı. Çiçek açan kayısı, erik ağaçları kar altında kalırken kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı sürücüler karla kaplanan araçlarını temizleme telaşı içerisine düşerken esnaflar ise iş yerlerinin önündeki karları temizledi. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların imdadına ise yine esnaf yetişti. Esnafın kimi kuşları yemledi kimi ise sokak hayvanlarına et, kemik ve ekmek vererek besledi. Kar yağışı ile birlikte ulaşımda da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Un pazarı esnaflarından kasap Hasan Demirtaş, Nisan ayında kar yağdığını söyleyerek, “Nisan ayında ilk defa kar yağdı. Sokak hayvanları mağdur olmasın diye beslemelerini yapıyoruz. Onları elimizle besliyoruz. Yağan kar meyve ağaçlarına zarar verecektir, soğuklar devam ederse meyve ağaçlarının donma ihtimali yüksek” dedi.


Mahmut Aksek ise yaptığı açıklamada, “Geçmiş senelerde çok yağdı, yine Nisan ayında kar yağdı. Kar berekettir. Ekinlere zararı olmaz ama çiçeklere, meyvelere zararı olur” şeklinde konuşurken Selim Kaya isimli vatandaşta “Hemen hemen 8 yıldır yeni rast geldim ama büyüklerimiz Mayıs’ta dahi karın yağacağını söylerler” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spotçular, mezunların ev eşyalarına talip
    1. Spotçular, mezunların ev eşyalarına..
    2. Antrikot tiyatrosu!
    3. Evde misafir var
    4. Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama
    5. Kazakistan’da trafik kazası: 11 ölü,..
    6. TİKAV’da hedef; gelecek 10 yılda 100..
    7. Kayıp çocuk 6 buçuk saat sonra..
    8. "Doğu Akdeniz’de oldu bittiye izin..
    9. Ankaragücü’nden Köse’ye ziyaret
    10. Ünlü oje markası Türkiye’de
    11. Sanat müziği konseri mest etti
    12. 8 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına..
    13. "Türkiye terörle mücadelesini..
    14. Kilisliler motosikletleri kamyonet..
    15. Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur..
    16. Milli Savunma Bakanı Akar:..
    17. Nisan karı Yozgat’ı beyaza bürüdü
    18. Nargile tütünü kaçakçılığı yapan en..
    19. Jandarma traktör sürücülerini..
    20. Londra’da iklim protestosu sürüyor
    21. Eroğlu çiftçinden sıradışı düğün albümü
    22. Büyükşehir Belediye Başkanı..
    23. Okulda mazgalla birlikte boşluğa düşen..
    24. İzmir merkezli 8 ildeki FETÖ'nün TSK..
    25. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bişkek’te Anıldı
    26. Müzeler kenti Gaziantep’te insanlara..
    27. Yıldönümü pastasını çocuklarla kestiler
    28. Argun’da yaşanan depremlerden dolayı..
    29. Aydın’da askeri helikopterin de..
    30. Suriye’deki sel mağdurlarına yardım..
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Başakşehir’de tiyatro festivali adı altında rezalet! LGBT destekçisi alkolik öğretmenler, İmam Hatip talebeleriyle...
    Başakşehir’de tiyatro festivali adı altında rezalet! LGBT destekçisi alkolik öğretmenler, İmam Hatip talebeleriyle...