Nisan karı Yozgat’ı beyaza bürüdü

Yozgat’ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yozgatlılar güne kar ile uyandı.

Yozgat’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Nisan ayının son günlerinde yağan kar vatandaşları da şaşırttı. Çiçek açan kayısı, erik ağaçları kar altında kalırken kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı sürücüler karla kaplanan araçlarını temizleme telaşı içerisine düşerken esnaflar ise iş yerlerinin önündeki karları temizledi. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların imdadına ise yine esnaf yetişti. Esnafın kimi kuşları yemledi kimi ise sokak hayvanlarına et, kemik ve ekmek vererek besledi. Kar yağışı ile birlikte ulaşımda da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Un pazarı esnaflarından kasap Hasan Demirtaş, Nisan ayında kar yağdığını söyleyerek, “Nisan ayında ilk defa kar yağdı. Sokak hayvanları mağdur olmasın diye beslemelerini yapıyoruz. Onları elimizle besliyoruz. Yağan kar meyve ağaçlarına zarar verecektir, soğuklar devam ederse meyve ağaçlarının donma ihtimali yüksek” dedi.

Mahmut Aksek ise yaptığı açıklamada, “Geçmiş senelerde çok yağdı, yine Nisan ayında kar yağdı. Kar berekettir. Ekinlere zararı olmaz ama çiçeklere, meyvelere zararı olur” şeklinde konuşurken Selim Kaya isimli vatandaşta “Hemen hemen 8 yıldır yeni rast geldim ama büyüklerimiz Mayıs’ta dahi karın yağacağını söylerler” ifadelerinde bulundu.